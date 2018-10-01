尋找外星人的新方向：追查技術指紋

天上的繁星都是某個世界的太陽，當中可能有像我們地球這樣的智慧生命。(圖/自然)

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中時電子報

美國航太總署對於尋找外星人有了新的看法，他們要追蹤外星文明可能留下的一些技術指紋(Technosignatures)。

當人類知道，天上無數的繁星，都是遙遠宇宙中的許多太陽，我們的太陽也只是繁星之一，不禁開始就會思考：那些太陽的旁邊，有沒有像地球這樣的生命世界? 於是我們對外星人有了各種想像，也希望尋找他們，如今美國航太總署提出新的尋找方向。

2018年9月26日至28日在休斯頓舉行的「技術指紋研討會」中，他們認為，就像我們人類會透露出無線電波，外星的高智慧生命體也會有相似的「技術指紋」。

著名的SETI(搜尋地外文明計劃，Search for Extra-Terrestrial Intelligence)就是以尋找無線電波為線索，但是宇宙中充滿了自然現象產生的無線電波，包括中子星，因此透過無線電來找外星人，常常要花很多的時間驗證那是不是自然現象。還有一個盲點是：假如外星人不使用無線電波通訊，或者還沒有發明無線電，那麼當然宇宙靜悄悄。

現在NASA打算尋找「非刻意透露的技術指紋」。在討論會上，各個學者提出文明發展可能會出現哪些現象，包括對空探照燈、雷射光，或者是「戴森球」(Dyson Spheres)-科學家假設未來的超級文明，可能把太陽給徹底包覆，以汲取太陽的能量。

從太空站上拍攝的地球晚間，萬家燈火非常明亮，這就是NASA所說的「無意透露的技術指紋」。(圖/NASA)

然而，有些技術指紋是更間接的，以我們人類文明發展為例，工業革命發生於18世紀中期，自此人類開始以蒸汽機推動產業，然後，大量的空氣汙染、溫室效應在我們地球開始出現，這樣的現象可以在外太空被偵察到，說起來有些可悲。

但是不管哪一種技術指紋，我們都先假設，那可能不是直接向我們招手的訊號，因此需要一些先進的調查技術，來確定那些現象是否真的是來自智慧生命所造成的。

這個新的想法源自於我們對系外行星的了解。在很長一段時間我們都以為，我們太陽這樣的恆星可能很獨特，旁邊繞著眾多的行星。然而克卜勒任務(Kepler Mission)改變了這種想法。

克卜勒衛星已發現超過2600個系外行星，並且仍在繼續增加，但是克卜勒只搜索了一小部分天空，顯然大部分的恆星，都有行星環繞著。

既然如此，我們絕對有理由相信，眾多的系外行星中，必然有可以滋養生命的世界，那麼在繁星中，自然也有可能出現智慧生命體。

我們相信，隨著更精密的天文儀器陸續發明，我們對於系外行星，將會認識的更多，現在可以開始思考：哪些現象可能是外星人無意間透露的，或許哪一天，我們會發現外星人的所在地。

(中時電子報)

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文章來源：Technosignatures are NASA’s New Target for Detecting Other Civilizations in Space. Wait. What’s a Technosignature?

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