眩暈分為4種體質 醫師：吃對食物＋穴道按摩有效調養

2018年10月01日 22:39 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

眩暈不是一個病名，而是許多疾病都會出現的症狀，例如耳石移位、上呼吸道感染、腦幹血管病變、頸部血液循環不良、內耳積水、腫瘤等，都可能會造成眩暈，而且有時候還會伴隨噁心、嘔吐、腳步不穩、耳鳴、聽力衰退等症狀，不可不慎。由於造成眩暈的可能疾病很多，若是反覆發作的患者，一定要去做檢查。

眩暈患者可分為四種體質

1.痰濁上蒙型

痰濁上蒙型的患者會感到頭暈昏沉、胸悶、噁心、倦怠嗜睡，而且脈滑、舌苔白膩。身體水分代謝不佳時容易形成痰瘀體質，台北醫學大學附設醫院中醫針傷科主任陳萍和表示，水分代謝不良，氣血循環就會受到阻力；氣血循環一差、血打不上去，就容易感到眩暈。

中醫認為「脾為生痰之源」，痰濕體質的患者的飲食最好清淡利濕、健脾胃，蔬菜、山藥粥、茯苓粥都是不錯的選擇；生冷瓜果、甜食或重口味的食物則應少吃，以免助濕生痰。

治療痰濕引起的眩暈，陳萍和經常使用半夏天麻白朮湯、川芎茶調散、二陳湯、溫膽湯、益氣聰明湯等，可以顧脾胃、化痰理氣。

2.氣血虧虛型

臨床上也很常見氣虛乏力、血行不暢而導致眩暈的患者，可能出現的症狀包括心悸失眠、面色蒼白、吃得少、脈細弱，在動的時候頭暈眼花的感覺會更嚴重。「力量不足，氣血當然打不上去，」陳萍和說。

氣血虧虛的患者應該多吃富含營養、易消化的食物，例如瘦肉、魚蝦、雞蛋等，並適量食用龍眼肉、黨參、西洋參、核桃等。具有益氣養血效果的中藥包括補中益氣湯、四物湯、歸脾湯等。

3.肝陽上亢型

肝陽上亢的患者會眩暈耳鳴、頭痛且脹、面色潮紅、急躁易怒，容易因為情緒激動而誘發眩暈。此外，這類患者睡得少、多夢、口苦、舌頭顏色紅、舌苔偏黃。

飲食宜清淡、低鹽、多吃新鮮蔬果，忌菸酒、辛辣等刺激食物。食用百合玉竹粥，則可達到養心安神、滋陰潤燥的功效。

4.肝腎陰虛型

肝腎陰虛造成的眩暈常發生在老年人身上，有時會伴隨耳鳴、失眠多夢、健忘、腰膝痠軟。

這類患者不妨多吃滋陰益氣的食物，例如紫菜、黑木耳、蓮藕汁、枸杞核桃粥都可以滋補腎陰。老年人腎陰虧損，也可以使用帝王丸、還少丹、左歸丸及右歸丸調理。

按壓穴道自我保養，降低眩暈復發頻率

不少人只要疲倦、忙碌、壓力大，眩暈就容易復發，台北市立聯合醫院中醫院區主治醫師邱榮鵬判斷，這些人的體質偏向痰濕、虛，代謝能力也比較差。「虛本來就是不足，疲倦時會讓身體更不穩定，眩暈容易復發，」他解釋。

因此，眩暈患者應該多休息、適度運動、避免壓力及勞累；菸酒、咖啡、濃茶及重口味食物都具有刺激性，最好少碰。

當感覺眩暈快要發作時，要趕快停下來休息，以免跌倒或失去控制。

平時透過穴道按摩，也能達到自我保健的效果。按壓風池、太衝、陽陵泉與耳朵前面凹陷處，都可以保養耳部；年紀較大的人除了按摩肩頸放鬆肌肉外，還可以加上合谷、足三里。

當暈到想吐時，陳萍和建議可以用手摳住另一手手腕內側的內關穴，手腕轉動，即可解暈。

穴道位置。（圖/康健雜誌）

※編按：此文為2017年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。

(中時電子報)