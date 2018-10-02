新北》 27年當志工從不缺席 汐止81歲老里長每天護送學生

汐止秀峰里長蘇樹木為秀峰國小做導護志工長達27年，他發願「要當終身志工，做到不能做為止。」(宋原彰翻攝)

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宋原彰
汐止秀峰里長蘇樹木為秀峰國小做導護志工長達27年，他發願「要當終身志工，做到不能做為止。」(宋原彰攝)
汐止秀峰里長蘇樹木為秀峰國小做導護志工長達27年，他發願「要當終身志工，做到不能做為止。」(宋原彰攝)

每天一大早，汐止秀峰國小校門口的巷子裡，總是能看見秀峰里長蘇樹木當起導護志工，拿起旗幟、吹起口哨，開始指揮路面交通，讓孩童能順利通過馬路、平安上學。蘇樹木今年已83歲，擔任里長28年，其中27年都擔任志工、從不間斷，他說要「當終身志工，做到不能做為止。」

高齡81歲的蘇樹木擔任里長長達28年，服務熱忱依然不減當年，他表示，二十幾年前曾目睹一名學生在斑馬線上遭大貨車撞擊，現場大片血跡悚目驚心，雖然立刻協助叫救護車送醫，但這名男孩還是失去寶貴的雙腿，看著醒目的傷口讓他感觸很深，從那時開始就發願「要當終身志工，做到不能做為止。」

秀峰國小學務主任彭紹翔表示，蘇樹木里長20多年為學校服務，學校師生都非常感謝他，因為里長年事已高，許多學生看到里長爺爺都會親切地打招呼，也會主動關心里長的身體狀況，「里長就像是全校師生的爺爺一樣」。

蘇樹木說，自己的家人和不少里民都勸他盡早退休，但他覺得自己身體仍硬朗，服務里民自己也相當快樂，他把里長看作「顧身體、交朋友」的工作，因此怎麼做都不覺得辛苦；不過提到挫敗的時候，就是自己為里上服務這麼久，仍有少數人會惡意抹黑他的政績，不過他相信自己長期深耕地方的成績有目共睹，「對的事情我就會繼續做下去。」

(中時 )

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