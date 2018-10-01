安倍內閣改組名單大致抵定 重用支持派閥的議員

2018年10月01日 23:17 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三再次連任自民黨總裁(黨主席)，2日將進行第4次的安倍內閣改組並決定黨高層人事，而1日晚間改組的部分名單已出爐。安倍將留任副首相兼財務大臣麻生太郎、官房長官菅義偉等主要閣僚，還內定多位支持派閥的議員首次入閣。

在聯合執政的公明黨要求下，安倍決定留任公民黨議員、國土交通省石井啟一。外務大臣河野太郞、經濟再生擔當大臣茂木敏充、經濟產業大臣世耕弘成，以及兩位官房副長官西村康稔、野上浩太郎也將獲留任。

防衛大臣目前內定由麻生派議員、前外務副大臣岩屋毅出任。總務大臣內定由無派閥的議員、前財務副大臣石田真敏出任。岸田派的前復興大臣根本匠元已內定入閣。

內定首度入閣的有: 黨總裁特別輔佐、細田派眾議員柴山昌彥；無派閥眾議員、前財務副大臣石田真敏；細田派參議員山本順三；首相輔佐官宮腰光寬；前經濟產業副大臣渡邊博道；前經濟產業副大臣吉川貴盛；前文科副大臣櫻田義孝；前文科副大臣原田義昭；前總務政務官片山皐月；前自民黨宣傳本部長平井卓也。

黨高層人事方面，將留任黨幹事長二階俊博、政策調查會長岸田文雄、總務會長內定由厚生勞動大臣加藤勝信出任、選舉對策委員長由前經濟再生擔當大臣甘利明出任，黨憲法修正推動本部長則內定由安倍的親信、前文科大臣下村博文出任。

(中時 )