律師說法》 有軌！鮮肉男與網交女激戰數次 突挨告賠30萬

2018年10月02日 00:03 中時電子報 張國欽

小陳是剛出社會20來歲的青年，透過網路交友認識還在學的前女友A女，短暫交往數個月兩人即發生多次親密關係，地點都是約在汽車旅館，後來疑似因為有第三者介入，A女對小陳態度丕變，開始拒絕與小陳見面，後續更透過訊息主張小陳最後一次約會時強暴她，並有一名聲稱A女乾哥之人出現，要小陳賠償A女30萬元，小陳拒絕後，A女更對小陳提出強制性交的告訴，小陳在朋友介紹下，來事務所找林律師幫忙。

律師解說

司法實務上，很常遇到這類分手以後，女方告男方性侵的案件，而這類案件，通常都有一個特性，證據不多，因此偵查機關對於被害人的證詞極為看重，被告若是無法提出完整說明，或是在製作筆錄的過程中言詞多有矛盾出入，縱然非屬事實，一不小心也有可能遭到檢察官起訴。

在處理這類案件時，要特別注意被告第一次的筆錄的內容是否符合真實，並要將二人獨處時間的經過完整交代。因此林律師特別跟小陳相約事務所討論案件數次，並將A女聲稱被性侵當天所有細節完整討論，確保不擅言詞的小陳在做筆錄時可以更完整的陳述重點，並強調為自身有利之事情。林律師也將兩人過去所傳的訊息進一步整理，將事實在偵查過程中就完整呈現給檢察官，並請檢察官調查相關監視錄影畫面，證實當天二人從汽車旅館離開時，仍然感情融洽，與一般性侵被害人之舉動明顯有異。

法院判決

在偵查程序中，林律師先陪同小陳至當地警察局的婦幼隊做筆錄，確保警詢的筆錄內容與小陳要表達的內容相符。開偵查庭時，檢察官除要求小陳在對案發當天的經過完整描述，又詳閱小陳與A女過去的簡訊，並調閱汽車旅館及一旁便利商店的監視錄影畫面後，認為本件應屬類似仙人跳之案件，給予小陳不起訴處分，還小陳清白。

(中時電子報)