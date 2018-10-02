數字怎麼來？一張圖酸爆賴清德：薪資有5萬的舉手

數字怎麼來？一張圖酸爆賴清德：「薪資有5萬的舉手」。（圖／本報資料照，姚志平攝）

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中時電子報
「老天鵝娛樂」PO出一張自製圖，再打臉行政院強調平均薪資有五萬。（圖/老天鵝娛樂授權使用）

行政院長賴清德曾說勞工每月平均薪資近5萬元，引發各界批評。國民黨立委賴士葆1日在立法院財政委員會質詢時，質疑數字怎麼來的？是否用數字幫賴政府擦脂抹粉？再度引發社會討論。臉書粉專「老天鵝娛樂」PO出一張圖再打臉，神吐槽再讓許多網友笑翻。

「老天鵝娛樂」PO出一張自製圖，再打臉行政院強調平均薪資有五萬，圖中的賴清德向群眾詢問：「薪資有5萬的舉手」，人群中就只有「你老闆」，一臉得意地舉手，然後賴清德就神邏輯直呼：「好棒喔『大家』都有五萬」。

「老天鵝娛樂」在PO文內開酸，「行政院強調平均有五萬，沒五萬的去叫賴清德補給你」。「老天鵝娛樂」利用這張自製圖，酸度破表諷刺賴清德，只有一人舉手卻睜眼說瞎話：「好棒喔大家都有五萬」。

網友們見了這張時事吐槽圖，也紛紛幫捕槍留言，「你可以對老闆說你給的薪水太低了」、「對不起都是我拉低了平均薪資」、「五萬日幣？我早超過了」、「無陰靈:靠我拉高平均了」、「我是老闆，很抱歉，我一個月也無法淨賺五萬」、「好噁心的幹話王」、「麻將有五萬」、「沒五萬的免繳所得稅，並且可申請低收入戶補助，我就信你lie清德」。

針對國民黨立委賴士葆1日在立法院財政委員會質詢，質疑賴喊出5萬的數字怎麼來的？是否用數字幫賴政府擦脂抹粉？主計總處主計長朱澤民答詢表示，賴清德所說的是今年的「名目總薪資」，包含固定月薪，以及涵蓋加班費、年終獎金等非經常性薪資。

(中時電子報)

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