「快速染髮VS.髮廊染髮」哪個安全？正確6觀念要注意

2018年10月02日 00:02 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

市面有許多在家自行染髮的產品，有些更能標榜快速染髮，這些產品跟去髮廊染髮有什麼不一樣嗎？

快速染髮VS.髮廊染髮 各有優缺

「啊白頭髮又冒出來了……」、「怎麼才一個月就變布丁頭了？」習慣或有染髮需求的人都會碰到這些問題，但上髮廊染髮花錢又費時，因此不少人會使用市售能DIY快速染髮的產品。

莊大衛美髮概念創意集團技術總監周明輝表示，染髮分包覆式和滲透式，滲透式就是髮廊常用的A、B劑，先用氨類藥水讓毛片打開，再用雙氧水讓顏色進入毛髮內；快速染髮則屬包覆式，沒有使用化學藥水，而是在毛髮表面上色。

快速染髮的優點是清洗方便，且使用藥水較少，對頭皮、髮質的傷害及過敏嚴重性較髮廊染髮低，而且需要的價格、時間較少。省了時間和金錢，但效果有差別。快速染髮的顏色附著力較弱、選擇較少、無法調色，跟髮廊相比，顏色較不自然，「偶爾使用沒問題，但常常使用一定會造成毛囊阻塞，」周明輝說。臺安醫院皮膚科主任曾德朋也認為，許多人因為好染好清洗就反覆染髮，這樣反而傷害更大。

快速染髮VS.髮廊染髮 各有優缺。（圖/康健雜誌）

在家快速染髮產品 安全嗎？

如果選擇在家自行染髮，市面上有三種快速染髮產品可選擇：染髮洗髮精、感光染髮、暫時性染髮產品（例如噴霧型）。

周明輝指出，噴霧染髮好沖洗、使用方便，在國外很流行，但遇雨或流汗就會掉色；每日洗髮兼染髮的產品一般會添加色素，原理類似泡泡染，洗頭時要沖洗乾淨以免色素殘留；感光染髮是利用銀離子遇光變黑的原理，趙昭明皮膚科診所院長趙昭明指出，這種方式比較不含化學物質，但曾德朋也提醒，某些體質較特殊的人會有光敏感問題，如果染劑塗到頭皮就會有過敏的風險，要特別注意。

不論是使用這些產品或是選擇傳統用染劑、藥水染髮的產品，基本是安全的，但怎麼選色、選產品、如何上染劑都是要注意的事情。

「特別要注意的是，如果頭髮染黑了，之後要再染其他顏色就很難了，因此一開始選色也要深思，」周明輝說。

周明輝建議，在家染髮最好要有旁人協助，某些角度不易上染劑，塗抹到頭皮更可能有過敏的風險；染劑味道會揮發，在空氣流通的地方可以降低身體傷害。使用過後染劑要存放在陰涼、乾燥的地方，因為藥水在高溫的環境會蒸發、失去作用，頭髮染起來可能就會跟第一次染的顏色不一樣。

購買產品找有品牌、政府核可的產品，例如國內品牌需申請「衛署妝製字第XXX號」，而進口的則為「衛署妝輸字第XXX號」，周明輝也提醒，不要亂用從國外帶回來的產品，西方人和東方人頭髮不同，加上沒有政府認證把關，不僅可能染不出要的髮色，更可能求償無門。

最後是天然成分的迷思。許多產品會標榜成分取自天然、不傷頭皮，曾德朋指出，天然成分很難上色，一定要透過化學物質讓毛鱗片打開顏色才能進入或附著，所以宣稱「天然植物萃取不傷頭皮」，不大可能。

染髮須注意的6個事項

站在健康的立場，不論自行染髮或上髮廊，醫師大多不建議染髮。曾德朋指出除非確保染劑不碰到髮根和頭皮，否則連頭皮也會一起受傷，最常見就是接觸性皮膚炎，此外頭皮毛孔多，很容易把染劑當中的化學物質吸入體內，雖然不會產生立即的危害，但會慢慢累積，已經有研究指出可能造成膀胱癌或免疫力方面的疾病。

衛福部建議每次染髮最少間隔3個月，一年最多4次，但頭髮一個月平均長1公分，但基於美觀所以很多人都一、兩個月就染，趙昭明也表示，在門診不少人是每染髮必過敏，但治療後又繼續染，在國外曾有染髮產生過敏，導致休克而死亡的新聞，所以不能不慎。

如果真的有染髮的必要，不論是自己染或上髮廊，以下6件事項要注意：

1.肝腎功能不好、孕婦、頭皮長痘痘、脂漏性皮膚炎、頭皮發炎或免疫力差的人都建議不要染髮。

2.染前兩天不要洗髮，讓油脂能保護頭皮，減少刺激；染後一定要洗乾淨。

3.自行染髮最好能將染劑、藥水塗抹在耳後靜候30分鐘，沒有過敏症狀再使用。

4.不要染跟原本髮色差太多的顏色，因為需要用到的染劑劑量要更高。

5.如果自行購買染髮產品，建議挑選咖啡或深咖啡色，日後要改顏色較容易。

6.在家自行染髮出現過敏或皮膚不適，一定要立刻用水沖洗，不要還沒上色覺得可惜就不處理，染髮是一時的，皮膚健康是一輩子的。

(中時電子報)