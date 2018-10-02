F-35破功！ 陸在平潭島部署反隱形雷達覆蓋全台

YLC-8B反隱形雷達。（圖／推特@OedoSoldier)

友善列印
中時電子報
YLC-8B與SLC-7 AESA反隱形雷達2016於中國珠海航展首度亮相

據軍事網站《Alert 5》報導，中國大可能已經在福建省平潭島部署了UHF YLC-8B反隱形搜索雷達，而從谷歌地球的衛星圖像顯示，這座雷達是在今年才安裝完成。而這座雷達完成後，幾乎任何接近台灣的隱形戰機都將在反隱形雷達中現形。

報導說，UHF YLC-8B是由大陸的中國電子科技集團公司(CETGC)第14研究所開發，據稱能夠探測350公里範圍內的隱形戰機，這個範圍已經幾乎覆蓋整個台灣。

從谷歌地球的地圖上可以看到福建平潭島上的YLC-8B雷達陣地。（圖／Google Earth）
YLC-8B反隱形雷達的偵測半徑是350公里，幾乎已涵蓋台灣島的全部。圖為其覆蓋範圍示意圖。（圖／Alert 5)

俄軍事專家：美台軍售方式改變 衝擊美中關係

該雷達於2016年首次在中國珠海航展上公開亮相。

在另外一個軍事迷的網站snafu-soloman討論區上的分析文章表示，美國空軍可能不會承認這一點，隱形戰機的粉絲們也可能不會承認。但是從公開的資料顯示，事實就是這麼回事。

文章說，隱形戰機的全盛時期己經過了，它的日子很快就要結束了。現在不只是俄羅斯製造出反隱形雷達，還有中國、甚至美國也都做出來了。另外，俄羅斯和中國的雷達也出口外銷！這其中還沒包括歐洲人正在做的（整體而言，有個別的也有集體的）。

文章指出，問題在哪？美國及其盟國似乎相信優勢的電戰訊息能力可彌補火力缺陷。可能嗎？還不知道。或者是優勢的電戰訊息（網絡/傳感器融合）能夠擊敗大量的裝甲火力或是密集砲火？這是否等於是構建一個可被敵人偵破而輕易被利用的漏洞？時間會告訴我們答案的。

前雷根總統特助：美國現在決心與全世界為敵

文章來源：China may have deployed UHF YLC-8B anti-stealth radar near Taiwan Strait

文章來源：China may have deployed UHF YLC-8B anti-stealth radar near Taiwan Strait

另據大陸公開資料顯示，YLC-8B反隱形雷達的UHF頻段可以覆蓋長至1米的波長範圍，這是Y能夠探測F-22與F-35戰鬥機、B-2轟炸機的主要技術根源。但是，隱形飛機無法改變自己的整體尺寸，這時當使用UHF頻段等長波雷達來探測時，隱形飛機的機身與雷達波長接近，機身各大部件會產生強烈諧振。這一諧振已經足夠產生讓YLC-8B等等長波雷達發現它的回波信號，從而實現探測隱形飛機的目的。

但是僅依靠長波這一特點也不能滿足反隱形飛機的需求，因為波長等物理特性，使它的定位精度很低，因此長波雷達可能發現敵人隱形戰機，卻難以為自身戰鬥機或防空導彈提供足夠的導引服務精度。大陸研發的YLC-8B長波雷達等新一代的雷達，則加入了最新的數據處理分析能力，這也是大陸研製的「第4代防空預警探測雷達」的技術核心，即通過信息技術來處理長波雷達獲得的信息。

(中時電子報)

實在好用！美國海軍再訂6艘伯克…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。