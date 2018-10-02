F-35破功！ 陸在平潭島部署反隱形雷達覆蓋全台

2018年10月02日 00:03 中時電子報 盧伯華

YLC-8B與SLC-7 AESA反隱形雷達2016於中國珠海航展首度亮相

據軍事網站《Alert 5》報導，中國大可能已經在福建省平潭島部署了UHF YLC-8B反隱形搜索雷達，而從谷歌地球的衛星圖像顯示，這座雷達是在今年才安裝完成。而這座雷達完成後，幾乎任何接近台灣的隱形戰機都將在反隱形雷達中現形。

報導說，UHF YLC-8B是由大陸的中國電子科技集團公司(CETGC)第14研究所開發，據稱能夠探測350公里範圍內的隱形戰機，這個範圍已經幾乎覆蓋整個台灣。

從谷歌地球的地圖上可以看到福建平潭島上的YLC-8B雷達陣地。（圖／Google Earth）

YLC-8B反隱形雷達的偵測半徑是350公里，幾乎已涵蓋台灣島的全部。圖為其覆蓋範圍示意圖。（圖／Alert 5)

該雷達於2016年首次在中國珠海航展上公開亮相。

在另外一個軍事迷的網站snafu-soloman討論區上的分析文章表示，美國空軍可能不會承認這一點，隱形戰機的粉絲們也可能不會承認。但是從公開的資料顯示，事實就是這麼回事。

文章說，隱形戰機的全盛時期己經過了，它的日子很快就要結束了。現在不只是俄羅斯製造出反隱形雷達，還有中國、甚至美國也都做出來了。另外，俄羅斯和中國的雷達也出口外銷！這其中還沒包括歐洲人正在做的（整體而言，有個別的也有集體的）。

文章指出，問題在哪？美國及其盟國似乎相信優勢的電戰訊息能力可彌補火力缺陷。可能嗎？還不知道。或者是優勢的電戰訊息（網絡/傳感器融合）能夠擊敗大量的裝甲火力或是密集砲火？這是否等於是構建一個可被敵人偵破而輕易被利用的漏洞？時間會告訴我們答案的。

另據大陸公開資料顯示，YLC-8B反隱形雷達的UHF頻段可以覆蓋長至1米的波長範圍，這是Y能夠探測F-22與F-35戰鬥機、B-2轟炸機的主要技術根源。但是，隱形飛機無法改變自己的整體尺寸，這時當使用UHF頻段等長波雷達來探測時，隱形飛機的機身與雷達波長接近，機身各大部件會產生強烈諧振。這一諧振已經足夠產生讓YLC-8B等等長波雷達發現它的回波信號，從而實現探測隱形飛機的目的。

但是僅依靠長波這一特點也不能滿足反隱形飛機的需求，因為波長等物理特性，使它的定位精度很低，因此長波雷達可能發現敵人隱形戰機，卻難以為自身戰鬥機或防空導彈提供足夠的導引服務精度。大陸研發的YLC-8B長波雷達等新一代的雷達，則加入了最新的數據處理分析能力，這也是大陸研製的「第4代防空預警探測雷達」的技術核心，即通過信息技術來處理長波雷達獲得的信息。

(中時電子報)