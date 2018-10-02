她當年挺小英「點亮台灣」 宅神：妳現在賺到248萬了嗎？

2018年10月02日 00:02 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北農總經理吳音寧上任以來爭議不斷，原訂2日率團前往歐洲，進行12天「考察」，恰巧因颱風康芮逐漸增強行程臨時喊卡。「宅神」朱學恒po出總統蔡英文3年前競選廣告，廣告中一名青年表示自己一天只花60元，朱學恒諷刺，不知當年支持蔡英文「點亮台灣」的女青年，「現在賺到兩百四十八萬了嗎？」

朱學恒在臉書貼出當年【英派期待 點亮台灣】廣告，其中青年篇女主角以感性的口吻訴說，「像我們這樣離鄉背井，在台北工作的年輕人會拮据很多，要存錢基本上是很難的」，廣告中女青年說自己有時候只花60元，就算很想要吃排骨飯，還是會覺得吃三明治就好了。女青年也說蔡英文2012落選後走進基層傾聽市民聲音，她期許能生活在每個人都可安居樂業的台灣。

這支3年多前的廣告被挖出來回顧，朱學恒發文問「有人認識她嗎？一天只能花六十塊吃三明治的她，現在有吃飽嗎？她看到一年賺兩百四十八萬的吳音寧，不知道會怎麼想？你現在賺到兩百四十八萬了嗎？」。

網友紛紛留言諷刺「當時我還失業，現在呢經濟有沒有改善呢，沒有捏」、「點亮台灣…哈哈根本燃燒的台灣。」、「才是不久前的廣告，真是唏噓」、「每個人都有被騙的時候...現在應該更餓吧 」、「經過兩年之後，她現在的餐費變成40元了」。

(中時電子報)