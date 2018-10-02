「屠殺」作者葛特曼今日將開記者會 朱樹勳：柯文哲不可能違法

台北市長柯文哲的老師朱樹勳教授出面力挺柯P，指柯文哲是個正直的人，不會做出違法的事。（王揚傑攝）

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中時電子報

「屠殺」（TheSlaughter）作者伊森．葛特曼將於今（2）日召開國際記者會。對此，台北市長柯文哲競辦發言人林筱淇說，等記者會結束後，再回應葛特曼的說法。而柯文哲恩師朱樹勳替柯文哲喊冤抱屈，說柯文哲為人正派，不可能做違法的事情。

吳祥輝昨日上午在臉書貼文表示，「屠殺」（TheSlaughter）作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）已在昨天抵達台灣，今（2）日將舉行國際記者會。

跟中央社報導，台北市長柯文哲競辦發言人林筱淇說，葛特曼應是受出版社邀請到台灣打書，等記者會結束後，再回應葛特曼的說法。

中央社報導指出，「屠殺」在4年前出版，柯文哲當時指書中內容「誇大」、「吹牛過頭」、「穿鑿附會」，並提出葛特曼律師函佐證。

而柯文哲恩師、前亞東醫院院長朱樹勳昨日也接受媒體訪問時替柯文哲喊冤抱屈，他說柯文哲為人正派、且是葉克膜專家，有可能去中國演講但不可能違法。

據中央社報導，朱樹勳說他在台大醫院當外科主任時，指定柯文哲照顧加護病房的病人，「柯文哲哪有時間、哪來有病人可以帶去中國進行器官移植？」

朱樹勳強調，柯文哲是一個很正派、有話直說的人，不可能做違法的事情，柯文哲被冤枉了。

(中時電子報)

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