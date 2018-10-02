吳卓源造型太吸睛 ØZI眼紅想扒她的皮

2018年10月02日 00:09 中時 陳張眾

源自東倫敦的AllSaints，2018秋冬回歸發祥地，以「伊甸園之西」系列，呈現饒富叛逆思維的強烈個人主義。（AllSaints提供）

AllSaints Voltaire酒紅色小型包齡球包，1萬2800元。（AllSaints提供）

AllSaints Suda印花襯衫，4900元。（AllSaints提供）

新生代歌手吳卓源Julia與ØZI陳奕凡，今受東倫敦品牌AllSaints邀請演繹品牌最新「伊甸園之西」系列，其中Julia以一襲蛇紋皮革風衣現身，造型十分搶眼，讓一旁的好友ØZI陳奕凡坦言有些羨慕，還補充說到：「剛剛看到女裝有多很喜歡的，豹紋、毛衣，根本就像是我衣櫃裡的衣服。」

私下穿著喜愛寬鬆路線的Julia，訪問時大讚ØZI造型的時尚感，ØZI則笑回自己是走「浮誇」路線，並開玩笑冒出交換衣櫥的想法。對AllSaints毫不陌生的兩人，雖透露衣櫃中沒有麼多英倫風格單品，但品牌核心價值蘊含的獨特氣質及個性態度，卻與兩人音樂中的原創精神不謀而合。

源自東倫敦的AllSaints，秋冬回歸發祥地，延續自2017年發起之「倫敦，從未如此精彩」系列，藉形象廣告與混搭造型，呈現饒富叛逆思維的強烈個人主義。男裝以軍裝靈感打底，並融入格紋、針織布料，以和服為靈感的繭型大衣及代表性夏威夷衫、寬版褲等，層次堆疊出街頭風格。

女裝方面，則以「金屬節奏」主題出發，整體加入濃濃搖滾元素，運用軟硬面料拼接立體結構，金屬釦環及玫瑰圖騰綴飾，勾勒出搶眼視覺效果。包款上，全新的Voltaire伏爾泰系列及Versailles凡爾賽系列，環繞復古、軍事與龐克關鍵字，新增的保齡球包與Flat Hobo包款，亦兼具外型與多變實用特性。

(中時 )