桃花多卻終生未婚 解密費玉清前世今生！

費玉清宣布將在明年演唱會後引退。（圖／中時資料照）

友善列印
中時電子報
命理師江嘉葉。（江嘉葉提供）

「小哥」費玉清出道46年，上月27日無預警宣布將在2019年演唱會結束就封麥引退，讓許多粉絲直呼不捨，藝人好友們則獻上祝福，相當感慨。回顧小哥46年的演藝生涯，除了優美嗓音、唱出無數經典歌曲，在舞台上的妙語如珠更是讓人津津樂道，尤其總開黃腔逗樂大家，命理師江嘉葉就解密是與小哥的前世有關。

江嘉葉表示，費玉清前世為豪門貴族，溫文儒雅、知書達禮，雖是貴族出身，但待人親切、沒高傲架子，尤其行善布施，常救濟貧困人士，當有天災時，還會親臨當地親力親為，而他前世種下的善因，這世便受到果報，財庫因此豐富，很受人愛戴。

而費玉清喜開黃腔眾所皆知，多年來常在電視上大開性別笑話，卻不見被人批評，只會惹得眾人害羞大笑，這也是他前世種下的善行，這世得來的福報。

另外，小哥的感情世界也備受關注，江嘉葉說，他的兩眼有神，代表精氣神足、聰明伶俐、善解人意，唇型氣強，則是人緣好、桃花多，但他能控制多方誘惑，守住真情，而其實，費玉清曾和日本女星安井千惠論及婚嫁，但最後他因不願答應入贅的要求，雙方便解除婚約，婚事告吹後，他曾說自己對感情很認真，抱持著寧缺勿濫，所以至今仍未有結婚念頭。

費玉清的兩下頰豐滿氣強，財庫豐富，雖然自己十分節儉，但待人大方，很樂於助人行善，並不與人結怨，今世累積的功德，相信下世依然可得到人人愛戴。

(中時電子報)

吳卓源造型太吸睛 ØZI眼紅想扒她…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。