桃花多卻終生未婚 解密費玉清前世今生！

2018年10月02日 00:14 中時電子報 施品瑜

命理師江嘉葉。（江嘉葉提供）

「小哥」費玉清出道46年，上月27日無預警宣布將在2019年演唱會結束就封麥引退，讓許多粉絲直呼不捨，藝人好友們則獻上祝福，相當感慨。回顧小哥46年的演藝生涯，除了優美嗓音、唱出無數經典歌曲，在舞台上的妙語如珠更是讓人津津樂道，尤其總開黃腔逗樂大家，命理師江嘉葉就解密是與小哥的前世有關。

江嘉葉表示，費玉清前世為豪門貴族，溫文儒雅、知書達禮，雖是貴族出身，但待人親切、沒高傲架子，尤其行善布施，常救濟貧困人士，當有天災時，還會親臨當地親力親為，而他前世種下的善因，這世便受到果報，財庫因此豐富，很受人愛戴。

而費玉清喜開黃腔眾所皆知，多年來常在電視上大開性別笑話，卻不見被人批評，只會惹得眾人害羞大笑，這也是他前世種下的善行，這世得來的福報。

另外，小哥的感情世界也備受關注，江嘉葉說，他的兩眼有神，代表精氣神足、聰明伶俐、善解人意，唇型氣強，則是人緣好、桃花多，但他能控制多方誘惑，守住真情，而其實，費玉清曾和日本女星安井千惠論及婚嫁，但最後他因不願答應入贅的要求，雙方便解除婚約，婚事告吹後，他曾說自己對感情很認真，抱持著寧缺勿濫，所以至今仍未有結婚念頭。

費玉清的兩下頰豐滿氣強，財庫豐富，雖然自己十分節儉，但待人大方，很樂於助人行善，並不與人結怨，今世累積的功德，相信下世依然可得到人人愛戴。

(中時電子報)