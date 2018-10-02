養澤龜人生不孤單 養很多還生一堆小龜蛋

多數人多有養澤龜的經驗，除了價格便宜，也相當好飼養。(劉宥廷攝)

友善列印
中時

近來烏龜飼養有更多品種可以選擇，較昂貴、體型較大的陸龜頗受歡迎，但其實多數人多有養澤龜的經驗，除了價格便宜，也相當好飼養；28歲林子傑就養了5、6隻澤龜，還生了一堆小龜蛋，朋友問他「幹嘛養那麼多」，林笑說，1隻龜單(台語發音龜，音同孤單)，所以才養很多。

林子傑指出，澤龜也就是一般人俗稱的水龜，澤龜種類佔了所有龜類的70%左右，可說是一個龐大的物種，但不管是養澤龜還是陸龜，都應提供30度C以上的生活環境，可透過聚熱燈來控制溫度，每隔一段時間讓烏龜曬曬太陽，有助腸胃道蠕動，也可幫助烏龜攝取維生素D3，維持龜殼硬度，常保健康。

林說，但烏龜也不可以日光浴曬過頭，所以他就是把烏龜養在自家陽台，除給牠們較大空間外，當烏龜覺得曬夠了，也會躲到陽台遮蔽物下；另澤龜養在水中要有良好的過濾系統，否則就要勤換水，避免排泄物污染水源，導致龜生病，甚至死亡。

林表示，烏龜從小到大很有成就感，以及烏龜壽命很長，可以陪伴他邁入不同的人生階段，況且烏龜有靈性，每當他要上班出門前或下班進到屋內，烏龜還會自己開門爬進客廳，因此養很多隻烏龜，又生了一堆龜蛋，要孵育小烏龜，感受到人生不龜單(台語發音龜，音同孤單)。

(中時 )

「快速染髮VS.髮廊染髮」哪個安… 秋意濃！早晚溫差大 西半部空品…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。