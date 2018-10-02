養澤龜人生不孤單 養很多還生一堆小龜蛋

2018年10月02日 07:35 中時 劉宥廷

近來烏龜飼養有更多品種可以選擇，較昂貴、體型較大的陸龜頗受歡迎，但其實多數人多有養澤龜的經驗，除了價格便宜，也相當好飼養；28歲林子傑就養了5、6隻澤龜，還生了一堆小龜蛋，朋友問他「幹嘛養那麼多」，林笑說，1隻龜單(台語發音龜，音同孤單)，所以才養很多。

林子傑指出，澤龜也就是一般人俗稱的水龜，澤龜種類佔了所有龜類的70%左右，可說是一個龐大的物種，但不管是養澤龜還是陸龜，都應提供30度C以上的生活環境，可透過聚熱燈來控制溫度，每隔一段時間讓烏龜曬曬太陽，有助腸胃道蠕動，也可幫助烏龜攝取維生素D3，維持龜殼硬度，常保健康。

林說，但烏龜也不可以日光浴曬過頭，所以他就是把烏龜養在自家陽台，除給牠們較大空間外，當烏龜覺得曬夠了，也會躲到陽台遮蔽物下；另澤龜養在水中要有良好的過濾系統，否則就要勤換水，避免排泄物污染水源，導致龜生病，甚至死亡。

林表示，烏龜從小到大很有成就感，以及烏龜壽命很長，可以陪伴他邁入不同的人生階段，況且烏龜有靈性，每當他要上班出門前或下班進到屋內，烏龜還會自己開門爬進客廳，因此養很多隻烏龜，又生了一堆龜蛋，要孵育小烏龜，感受到人生不龜單(台語發音龜，音同孤單)。

(中時 )