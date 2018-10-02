高雄》高嘉瑜：這影片瘋傳 恐成壓垮綠營高雄選情最後一根稻草！

民進黨北市議員高嘉瑜。(中時資料照片)

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中時電子報

高雄市長選戰，藍綠民調逼近，民進黨市議員高嘉瑜在政論節目指出，最近網路瘋傳一個影片《窮到發慌》，是由《漂向北方》改編的，在YouTube點閱率極高，內容讓年輕人感觸很深，覺得講到他們的心聲，而這影片可能會是壓垮民進黨高雄選情的最後一根稻草！

《窮到發慌》視頻

高嘉瑜表示，高市長選舉，藍綠逼近，大家會認為，高雄怎麼可以讓國民黨參選人韓國瑜逼近到這種程度，畢竟相較於民進黨長期的經營，韓國瑜才去高雄沒多久。最近很多文章也提到，民進黨現在有很多前農陣成員，包括農委會副主委陳吉仲、吳音寧這些人，大家原本期待他們改革，幫助農民，但看到現在農民的生活跟處境，再加上之前的一些狀況，說農民在吃土等等，不管是年輕人，還包括農民以及各行各業，會產生相對剝奪感，其中年輕人這時感受特別的深。

她強調，當經濟到達一個程度，感覺民進黨執政也沒有更好，年輕人整個憤怒到達極點，民進黨就得要承擔。而這一波整個海嘯即將要潰堤，像她去師大夜市，發現很多店都是空租，而早期師大夜市卻是人潮擠爆，曾幾何時，師大夜市走兩步，就是一個空租的店面，那是一個非常可怕的事！

高嘉瑜在政論節目《年代向錢看》感慨說，把現在的經濟拿來跟以前相比，真的差很多，當每個人都這樣講的時候，其實那個渲染力非常的大。民眾現在不是看藍綠的問題，而是最實質的口袋問題、經濟問題，看到吳音寧讓他們產生相對剝奪感，吳音寧領這麼高薪，相對年輕人卻苦哈哈，感受就特別的深。

(中時電子報)

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