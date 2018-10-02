阿蘭火雞腿肉片飯 饕客才知隱藏版這一味

阿蘭火雞肉飯的火雞腿肉片飯是隱藏版美食，每日限量供應。（廖肇祥攝）

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阿蘭火雞肉飯的火雞腿肉片飯加上配菜，銅板價格便能吃得很飽足。（廖肇祥攝）
阿蘭火雞肉飯的火雞腿肉片飯淋上特調醬汁，香氣四溢。（廖肇祥攝）
阿蘭火雞肉飯的火雞腿肉片飯是隱藏版美食，店面在埔里鎮南光國小旁，並不顯眼。（廖肇祥攝）

埔里鎮阿蘭火雞肉飯平日是賣雞肉飯與沙鍋魚頭，可以自行搭配小菜，價格實惠，其中還有一道饕客才知道的「火雞腿肉片飯」，肉質滑順、醬汁濃郁，是每日限量的小吃。

阿蘭火雞肉飯位於埔里鎮南光國小附近，店面並沒有特別醒目，但每到中午客人絡繹不絕，其中有不少工人與學生，平常主賣火雞肉飯、滷肉飯、排骨飯、爌肉飯，因能夠選配菜，沙鍋魚肉滿滿一碗肉菜，吃起來特別飽足，便當銷路也相當好。

店主曾香蘭表示，她選購嘉義現殺冷凍的整隻火雞，送抵埔里後當天整隻入鍋悶煮，只加上少許的鹽調味，這麼做是為了保留火雞的肉汁與油脂，所淋上的湯汁是用火雞肉高湯加上醬油、豬油拌炒的油蔥酥，以文火慢慢熬製，即使看起來像是白斬雞肉，實質上味道相當濃郁。

阿蘭也提供隱藏版的「火雞腿肉片飯」，整片雞腿切成薄片，鋪在白米飯上，在淋上特製醬汁便非常下飯，雞腿肉相較其他部位，比較不柴好肉口，但是因為進貨比較少量，是每日限量的隱藏版美食。

阿蘭火雞肉飯 沙鍋魚頭

火雞腿肉片飯大碗75元、火雞肉飯（附菜）大碗65元；筍干湯、苦瓜排骨湯30元、沙鍋湯50元

營業時間：早上10時30分至下午2時；下午5時至晚間8時

店休：不一定

地址：埔里鎮中正路245號

電話：（049）2424529

(中時 )

岡山雞腿飯食材新鮮 銅板價足感…

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