MLB》釀酒人加賽分區登基 小熊得打外卡賽

陳偉殷前隊友葉利奇（右）在3局上敲出1分打點安打，助釀酒人先馳得點，他興奮的與跑壘指導員擊掌慶祝。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
釀酒人開路先鋒肯恩在8局上擊出中外野安打，敲進超前分，興奮的歡呼慶祝。（路透）

國家聯盟2日進行兩場「第163場」例行賽，釀酒人全場敲出12安，國聯「準MVP」葉利奇（Christian Yelich）貢獻3安、1打點，開路先鋒肯恩（Lorenzo Cain）8局上以中外野安打敲進超前分，以3比1氣走僅有3安的地主小熊。釀酒人以8連勝結束例行賽，也逆轉拿下國聯中區王座，把小熊打入外卡賽。

釀酒人拿下該隊自2011年以來首座分區王座，也贏得國聯最多的96勝，將享有國聯季後賽的主場優勢。小熊明與道奇vs.洛磯的輸家進行1場定生死的外卡賽，如果獲勝，仍將與釀酒人在5戰3勝的分區系列賽再度相逢。

賽前打擊率僅2成26的釀酒人游擊手阿西亞，以奇兵之姿敲出4安、跑回2分。（美聯社）

已篤定拿下國聯打擊王的葉利奇，2日繳出4支3的「猛打賞」，但賽前打擊率僅2成26的游擊手阿西亞（Orlando Arcia）也以「奇兵」之姿揮出4安，3局上靠葉利奇的中間安打先馳得點，8局上再由肯恩安打護送，踏回本壘打破1平僵局。前國聯MVP伯朗（Ryan Braun）隨後以安打追加保險分。

小熊打線受制於釀酒人5名投手，全場僅擊出3安，只靠里佐（Anthony Rizzo）在5局下敲出429呎遠的右外野陽春全壘打，攻下該隊唯一分數。

小熊一壘手里佐在5局下敲出追平陽春炮。（路透）

葉利奇例行賽打擊率以3成26作收，可惜沒能成為1937年以來首位國聯「打擊三冠王」。他雖然貢獻1打點，在國聯打點榜仍以1分之差不敵小熊的拜耶茲（Javier Baez），全壘打則以36比37不敵洛磯的阿瑞納多（Nolan Arenado）。

(中時電子報)

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