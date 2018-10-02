秋意濃！早晚溫差大 中南部空品差！強颱康芮週四、週五最近台

2018年10月02日 04:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

外出要保暖！今（2日）受東北風影響，各地早晚天氣稍涼，西半部日夜溫差恐達10度。今年第25號颱風康芮昨日已成強颱，目前各方對康芮是否會來台灣看法分歧，估週四、週五最近台，發布海警機率約50%。另今日中南部空品差，外出需注意。

今日日東北風影響，各地早晚天氣稍涼，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅北部山區及東半部地區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今日早晚溫差大，白天高溫可達28到32度，入夜降至20度左右，溫差近10度。紫外線指數仍偏高，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

值得注意的是，強颱康芮目前持續朝西北西移動，是否會侵台，要等到週三才會明朗化，到時不排除發布海上颱風警報。

今日嘉義以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，今晚至明晨臺灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒今日竹苗、彰化、崙背、雲嘉南及恆春地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；馬祖、金門、馬公及北部地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

(中時電子報)