10月2日三大報頭條

2018年10月02日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）今將召開國際記者會，消息傳出，引爆議論，由於4年前、也是選前，柯文哲深陷《屠殺》英文版風暴，如今中文版即將出版，作者更直接現身台灣，有議員質疑是選舉陰謀，似是想利用外國人干預台北市長選情，「操作手法太好笑！」

大陸推出的「港澳台居住證」9月上路，一旦申領居住證，即可能成為大陸新版稅法下的稅務居民，依對岸稅制，在全球的收入均需申報，最高稅率達45％重稅，也引發外界關注。對此，大陸財政部稅務總局近日強調，現行稅法對境外人士已有5年豁免期的優惠規定，下一步落實新個所稅法時，將考慮「繼續」對包括台港澳在內的境外人士，「作出優惠安排」。

南投縣2017年高達241人死於肺腺癌，死亡率全台第一，南投縣長林明溱1日表示，這是中央錯誤能源政策，造成南投空汙惡化的結果，將向台中火力發電廠提出民事訴訟，為死於肺腺癌的縣民每人求償100萬元。台電表示，呼吸道疾病與電廠排放無直接關聯，不能畫上等號。

國民黨新北市長參選人侯友宜1日早上參訪和成窯業，針對日前對手蘇貞昌質疑恢復核四預算是國民黨強勢癱瘓政府、逼民進黨所為，侯友宜痛批，蘇貞昌擔任行政院長期間追加預算447億，重啟二廠和二號機，「最沒資格、最沒立場的就是執政黨跟老縣長」。

◎旺報

大陸今年8月底拍板通過的《個人所得稅法》新制明年上路，將全球課稅的大陸「稅務居民」判定標準從住滿1年調整為183天，讓台胞台商擔心課稅力道加重。但大陸財政部、國家稅務總局相關負責人近日也釋出定心丸，指出為保持政策穩定性，下一步落實新個稅法時，將考慮繼續對境外人士包括港澳台人士作出優惠安排。

大陸這次進行個人所得稅修正，除了強調繼續維持取得居住證的台商，擁有5年豁免權外，希望將這項減稅紅利由個人延伸至企業，發展正循環的能量，帶動民眾更大膽去消費，進而企業也跟著獲利。同時也鼓勵外商擴大投資，利用分配的所得加碼在陸投資，可享有暫時不預繳企業所得稅的優惠。

大陸財政部、國家稅務總局兩部會9月30日正面表態，明年新《個人所得稅法》上路後，考慮繼續對港澳台等境外人士實施優惠安排，被解讀很有可能維持稅務居民的「5年豁免條款」。多位台商對此表示大大歡迎，並讚許這是大陸官方對台商的支持；也有部分台商期待，能盡速有白紙黑字的具體政策文件落地。

近期兩岸各自稅務議題異常火熱，從大陸個稅法新制下的台胞優惠安排，到台灣熱議台商回台的租稅優惠、資金特赦，背後凸顯關鍵其實是中美貿易戰之下，延燒出另一片「兩岸租稅誘因」競逐的副戰場，可預見雙方的租稅政策考量，將同步隨中美貿易的後續變化而牽動。

◎工商時報

日商收購台股又一椿，連散熱龍頭超眾也被日商納入口袋名單！日本電產株式會社（Nidec）昨日宣布擬斥資44.76億元，用以收購超眾股權，收購股權上限訂在48％，搶佔超眾第一大股東寶座的意圖明顯。

搶搭大陸全力拚消金的順風車，中信金攻陸再下一城。中信銀與國美、廈門金圓集團合資的「廈門金美信消費金融有限公司」已獲廈門銀監局核准開業，預計10月底前可開幕，這也是第一家兩岸合資開設的消費金融公司。

科技部昨（1）日舉行「科學發展策略諮議會議」，科技部長陳良基在會中指出，我國博士生人數自101年開始逐年遞減，其中科技類的工程及工業學門、資訊通訊科技學門的博士生流失最為嚴重，恐導致我國基礎科研出現重大危機。

大陸昨（1）日進入「十一」黃金周，預料帶動逾700萬人次的境外旅遊熱潮，但受中美貿易戰影響，赴美的陸客人數較去年同期急降逾4成。反觀日、韓因近期與中國關係改善，陸客人數顯著增多，日本更首度成為黃金周海外旅遊目的地榜首。台灣則排在第7名。

(中時電子報)