岡山雞腿飯食材新鮮 銅板價足感心

2018年10月02日 08:48 中時 林瑞益

常福餐飲（阿彬飯盒）的第一代老闆藍建三（右）與兒子藍峻彬，推出物美價廉的便當給顧客。（林瑞益攝）

常福餐飲（阿彬飯盒）的生意以外送為主，圖為工作人員準備訂單的便當。（林瑞益攝）

在這個物價高漲的年代，仍有老闆佛心來著，願意讓民眾用銅板價就可以吃飽。位於高雄市岡山區的常福餐飲（阿彬飯盒），第二代老闆藍峻彬推出50元的各式精緻便當，包含雞腿飯、打拋豬肉飯、排骨飯等一律50元。

該店的第一代老闆藍建三說，目前該店的生意都交給兒子打理，本來是賣麵食，後來改推便當，兒子很有生意頭腦，推出優惠便當價格以來，生意還過得去。

常福餐飲位於岡山區仁安街，藍建三感嘆，昔日的鬧區中街（平和路）沒落了，生意不比以往，該店離中街又有幾步路，主要是靠各工廠、機關行號照顧生意，平常中午可以外送便當200至300個。儘管外送的人事成本是一筆開銷，但不得不做。該店的生意中午比晚上好，上午10時左右就開始忙碌。

一個雞腿飯賣50元，藍峻彬坦言，利潤真的不高，但本著薄利多銷的理念，想要趁此機會多賺取口碑，打響阿彬飯盒的知名度。因為曾經在食品公司上班，懂得如何購買物美價廉的食材，讓顧客吃到精緻的便當。

談到雞腿飯好吃的秘訣，藍峻彬說，食材新鮮是主要因素，他每天一大早就會去批貨，且與太太自己料理。經營策略是薄利多銷，夫妻倆一起打拚，賺的是兩人的工錢，但時機歹歹，有拚才有機會。

▲店名：常福餐飲（阿彬飯盒）

▲地址：高雄市岡山區仁安街1-4號

▲電話：（07）622-5587

▲營業時間：上午10時30分至下午2時、下午4時至晚間8時；周日公休

▲價格：便當一律50元

(中時 )