MLB》道奇加賽勝洛磯 國聯大混戰結束

2018年10月02日 08:05 中時電子報 盧品青

道奇2日在第163場例行賽(加賽)打敗洛磯，連續6年搶下國聯西區冠軍！道奇將於5日開始與東區冠軍勇士隊展開5戰3勝的分區系列賽。失利的洛磯3日將與小熊隊一戰決生死，勝者可在系列賽對上中區冠軍釀酒人。

今年全聯盟戰況最混亂的就是國西，道奇辛苦保持領先了大半球季，甩開巨人之後，還得時時提防響尾蛇和洛磯篡位。響尾蛇最後氣力放盡，但愈戰愈勇的洛磯成功追上了道奇，將例行賽逼入第163場。

在這關鍵一役，道奇菜鳥投手伯勒(Walker Buehler)以剛猛的速球獨撐6.2局，貝林傑(Cody Bellinger)、穆西(Max Muncy)各敲出1發兩分炮，在伯勒退場前取得5-0領先。9局上道奇守護神簡森(Kenley Jansen)出馬，不慎被洛磯連敲兩轟，所幸他即刻回穩解決3人，道奇以5-2獲勝。

國聯對戰組合至此敲定，分區系列賽道奇vs.勇士，道奇有主場優勢。外卡戰洛磯vs.小熊，勝者對上釀酒人，釀酒人有主場優勢。

道奇去年在世界大賽7戰飲恨，不甘心的球迷決定力挺到底，今年他們主場累積超過385萬人次的票房，即使扣掉這場加賽依然是全大聯盟之冠，刷新了隊史紀錄。

(中時電子報)