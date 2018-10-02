高雄》想抹黑韓國瑜是黑道？徐佳青插話又頻跳針被嗆爆

2018年10月02日 08:08 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨副祕書長徐佳青在節目中頻跳針被孫大千嗆爆。(擷取自YouTube)

高雄市長一役選情激烈，國民黨參選人韓國瑜被網友爆出有黑道背景。昨日有政論節目邀請國民黨前立委孫大千以及民進黨副祕書長徐佳青討論此事，並連線給韓國瑜。韓國瑜在節目中解釋後被網友大讚戰力滿點，而徐佳青頻插話且跳針「邏輯上」被孫大千嗆爆。

昨日PTT有名網友撰寫「你所不知道的韓國瑜」一文，踢爆韓國瑜疑曾混黑道，更提及韓國瑜剛進立院就把蘇煥智和陳水扁「打到進醫院」，並稱陳水扁是在幫榮民爭取權益，是韓國瑜搞烏龍，隔天韓國瑜更找來黑道兄弟助陣，其中天道盟帶頭的就是後來也當立委的「羅福助」。

三立《54新觀點》昨在節目中現場連線給韓國瑜，韓國瑜指出，他從當天發生事情之前不認識羅福助委員，認識羅福助委員是羅當了立法委員之後。主持人問韓國瑜，當時羅福助率領了上千幫眾聲援他，韓不認識羅？韓國瑜接著表示，所有外面那些有中南部農民來的、也有台北市的集結，還有農民的子弟等等幾千人，他根本沒辦法認識每一個人。此時，徐佳青在一旁插話稱「真的不認識羅福助嗎？真的不認識嗎？」韓國瑜則點名徐佳青副秘書長，並連說三聲「不要急」，韓說從那天之前，他完全不認識羅福助委員。徐佳青在旁又要韓國瑜特別回答認不認識羅福助這個問題，並稱「你不敢回答嗎？」

此時，節目來賓孫大千問徐佳青「認識羅福助就叫做黑道嗎？」徐佳青則稱沒有人說他是黑道，孫大千回嗆「我也認識羅福助，所以我也是黑道囉?如果有帶人陪同去投案，就是黑道，那過去這14年我也帶過很多人陪同去投案，所以我也是黑道。如果在立法院打架就是黑道，那我認識民進黨的立法委員都是黑道」。徐佳青則在旁一直跳針「邏輯上」，讓孫大千暴怒這是什麼邏輯？要徐佳青講出一個邏輯，不要一直「邏輯上」、「邏輯上」。

對此，網友則表示「韓不錯哦，有戰力」、「先不管韓這個人如何 至少他的勇氣屌打DPP所有候選人」、「韓是個人才 高雄選民不選他 可惜」、「韓反應快口條好」、「徐佳青完全被 韓國瑜 電爆」、「韓總超猛的」、「孫大千戰力猛」。此外，也有網友大酸徐佳青「徐到底在急什麼?」、「徐佳青的嘴臉就是我最討厭dpp的那種」、「徐到底在插什麼嘴啊」、「徐就是那種一幅要把認不認識羅福助就等同於黑道的帽子扣上去」、「徐佳青為何要一直插嘴 有夠沒品」、「徐的表現真的讓人覺得民進黨很怕韓國瑜」。

(中時電子報)