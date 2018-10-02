緊張升級！陸南海危險驅趕 美稱驅逐艦緊急避免碰撞

美國「迪凱特」號驅逐艦8月24日在太平洋海域實彈演習時，發射兩枚標準2型（Standard Missile2，SM 2）彈的畫面。（美國海軍）

友善列印
中時電子報
「迪凱特」號驅逐艦

在美中因貿易問題，雙方緊張關係持續升高之際，五角大廈官員說，一艘美國軍艦9月30日在南海執行自由航行任務時，與解放軍軍艦有「危險」的互動。

據CNN新聞網與美國海軍研究協會新聞（USNI News）網1日報導，美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）發言人布朗（Charles Brown）說，一艘解放軍旅洋級驅逐艦在南海南薰礁附近，危險而不專業地駛近「迪凱特」號（USS Decatur，DDG 73）驅逐艦。

布朗說，解放軍驅逐艦伴隨著警告，不斷加大侵略性行為，要「迪凱特」號離開相關區域。他並指出，這艘解放軍驅逐艦逼近至距「迪凱特」號艦首不到45碼（41公尺）處，而「迪凱特」則極力設法避免碰撞。

不過，布朗也強調，美軍會繼續在任何國際法容許的地方繼續飛行，航行並執行軍事任務。

美國海軍前艦長舒斯特（Carl Schuster）說，這次近距離遭遇僅容許艦長短短幾秒反應，以改變航線。

「這很危險，」如今在夏威夷太平洋大學（Hawaii Pacific University）擔任教授的舒斯特說，「當船艦接近1,000碼（約914公尺）以內時，艦長就會變得十分緊張」。

「迪凱特」號9月30日駛近南沙群島的南薰礁和赤瓜礁12海浬內，以執行自由航行任務，但由於北京加強在南海島礁建設，對美方這類行動特別敏感。

而美中關係緊張升級的另一個跡象，就是據兩名美國官員透露，美國防長馬提斯（James Mattis）上周末取消了10月訪北京的預定行程。

而美中關係緊張升級的另一個跡象，就是據兩名美國官員透露，美國防長馬提斯（James Mattis）上周末取消了10月訪北京的預定行程。

原本按照計畫，馬提斯要訪問北京，與中方高層官員會面，以討論安全議題。不過，五角大廈尚未公開證實，在最後一刻取消了這原先並未宣佈的訪問。

(中時電子報)

F-35破功！ 陸在平潭島部署反隱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。