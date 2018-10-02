緊張升級！陸南海危險驅趕 美稱驅逐艦緊急避免碰撞

2018年10月02日 08:50 中時電子報 楊幼蘭

「迪凱特」號驅逐艦

在美中因貿易問題，雙方緊張關係持續升高之際，五角大廈官員說，一艘美國軍艦9月30日在南海執行自由航行任務時，與解放軍軍艦有「危險」的互動。

據CNN新聞網與美國海軍研究協會新聞（USNI News）網1日報導，美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）發言人布朗（Charles Brown）說，一艘解放軍旅洋級驅逐艦在南海南薰礁附近，危險而不專業地駛近「迪凱特」號（USS Decatur，DDG 73）驅逐艦。

布朗說，解放軍驅逐艦伴隨著警告，不斷加大侵略性行為，要「迪凱特」號離開相關區域。他並指出，這艘解放軍驅逐艦逼近至距「迪凱特」號艦首不到45碼（41公尺）處，而「迪凱特」則極力設法避免碰撞。

不過，布朗也強調，美軍會繼續在任何國際法容許的地方繼續飛行，航行並執行軍事任務。

美國海軍前艦長舒斯特（Carl Schuster）說，這次近距離遭遇僅容許艦長短短幾秒反應，以改變航線。

「這很危險，」如今在夏威夷太平洋大學（Hawaii Pacific University）擔任教授的舒斯特說，「當船艦接近1,000碼（約914公尺）以內時，艦長就會變得十分緊張」。

「迪凱特」號9月30日駛近南沙群島的南薰礁和赤瓜礁12海浬內，以執行自由航行任務，但由於北京加強在南海島礁建設，對美方這類行動特別敏感。

而美中關係緊張升級的另一個跡象，就是據兩名美國官員透露，美國防長馬提斯（James Mattis）上周末取消了10月訪北京的預定行程。

而美中關係緊張升級的另一個跡象，就是據兩名美國官員透露，美國防長馬提斯（James Mattis）上周末取消了10月訪北京的預定行程。

原本按照計畫，馬提斯要訪問北京，與中方高層官員會面，以討論安全議題。不過，五角大廈尚未公開證實，在最後一刻取消了這原先並未宣佈的訪問。

(中時電子報)