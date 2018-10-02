台北》親綠媒體民調對柯P有利？港媒揭背後兩層含意

連親綠的民調都顯示，姚文智的支持度只有11.1%，穩坐姚老三地位。（張鎧乙攝）

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中時電子報
/整理報導

昨（1日）又有一民調出爐！在台北市長選戰上，市長柯文哲以36.1％遙遙領先國民黨的丁守中25.8%，而民進黨的姚文智依舊維持姚老三地位，支持度僅11.1%。在近來的民調顯示，柯文哲都是呈現領先的態勢，但是由於這次做出的民調是非常親綠的媒體，因此格外受到注目，有媒體就分析親綠媒體公布的背後有兩層含意，一是綠營可能改變風向？二是提前棄保效應？

據港媒《中評社》報導，親綠的《三立新聞》昨公布民調顯示，柯文哲支持度為36.1%，丁守中以25.8%緊追在後，姚文智則以11.1%墊底。而看好度上，柯文哲以54.1%遙遙領先丁守中16.7%和姚文智的6.4%。這份民調背後有趣的點在於《三立新聞》被認為是偏綠的媒體，會做出這樣的民調非常有趣。

這背後可能有兩個含意，一是綠營改變風向？由於三立電視台董事長林崑海過去挺助日代表謝長廷，被認為是謝系。但在謝長廷派駐日本之後，林崑海卻拉攏部份謝系成員，成立「海派」並和謝長廷保持距離，眾所皆知姚文智是謝系的「大師兄」，三立此時發布此民調是代表與謝系決裂？亦或是拉攏柯文哲？

其次，在此份民調中，柯文哲支持度為36.1%，姚文智是11.1%。姚文智既然不可能從丁守中那邊拿到票，那麼就要從柯文哲手中拿票，那麼丁守中就有可能因而勝選。三立此舉是否在提醒綠營支持者，若要衝高姚文智選票，就有可能犧牲柯文哲，讓丁守中得利。這個數據是否有可能對綠營產生棄保效應，值得後續觀察。

而此次三立民調所顯示的是民進黨仍有許多人是挺柯文哲的，但若這些人最後將票投給姚文智，就有可能讓姚柯雙雙落選。

(中時電子報)

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文章來源：中評社網站

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