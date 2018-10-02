成大醫凶案滾雪球 空手道教練挺凶嫌 指他人太好被壓榨

2018年10月02日 09:14 中時 曹婷婷

空手道教練出面挺林光宇，說他人太好被壓榨。（曹婷婷攝影）

白色巨塔凶案餘波盪漾，成功大學附設醫院技師林光宇疑不堪霸凌逞凶，成大醫院則表示絕無霸凌情事，事情如滾雪球般越演越烈，與林光宇結識26年的空手道教練謝國城出面聲援，透露成大醫院希望由林光宇家屬向傷者賠罪，再由傷者替林陳情，「若再扯到霸凌，將不計一切代價追究林光宇責任。」

林光宇就讀成大護理系時參加柔道社，與當時在成大空手道社當教練的謝國城結識，雙方認識26年，謝同時也是林男現在2個小孩的空手道教練。他眼中的林光宇靦腆不多話，總是和顏悅色，面對成醫反駁霸凌，並指示林人際關係有問題，決定出面。

「說他是壞人，我的道館就找不到好人了。」謝國城說，實在是因為看不下去林光宇竟被醫院講成是欺壓新人、工作擺爛的人，他不平說，如果林光宇是擺爛之人，公家單位早就請他走人了，「他真這麼不好，為什麼不把他趕走？說白了，就是看他好欺負，一叩他就來，能壓榨就盡量壓榨，這是很簡單的邏輯問題。」

他說，事發後，大家都很震驚，一開始不大肆談論是不想影響小孩，如今眼看林光宇被說成這樣，實在難以接受。他說，林光宇出社會到成大後，有空還會到柔道社教學弟妹，跟林光宇認識20幾年來，從沒聽過他嚴厲斥責學弟妹，每次跟他講話都是笑笑的、講話也和顏悅色。

謝國城透露，成大醫院已下達封口令，不希望整件事發展成為霸凌事情，希望由林光宇家屬先跟傷者賠罪，再由傷者來為林光宇陳情，若再扯到霸凌，成大醫院就要追究林光宇責任，因此，很多人根本不敢談論此事。

此外，因檢察官諭令150萬交保金，柔道社成員也在群組為他奔走籌措150萬交保金，希望他早日交保。

(中時 )