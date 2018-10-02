兒舊手機震不停 母好奇驚見「殘酷真相」好心疼

2018年10月02日 09:17 中時電子報 張國欽

原po的兒子收到同學傳訊言語霸凌，還以「男妓」侮辱性字眼相稱。（圖／翻攝爆料公社粉絲團）

台南成大醫院日前發生一名體療師持刀闖入開刀房砍傷2名護理人員，案發後爆出體療師疑長期遭職場霸凌，才會發生這起持刀傷人事件，職場、學校似乎一直存在「霸凌」的問題。一名女網友在臉書「爆怨公社」難過PO文表示，兒子今年才剛升上國中一年級，日前幫他換了新手機，但晚上就寢時，發現兒子的舊手機震個不停，由於有點吵，便想幫忙調靜音或關機，沒想到手機剛拿起來，竟然看到同儕傳訊霸凌，不但以「娘砲」、「妓男」等侮辱性字眼稱呼自己的孩子，甚至嗆聲「你在X你媽？還是你爸？」，讓也有被霸凌經驗的媽媽看了好心疼。

霸凌的同學不僅在班級群組辱罵，還傳訊挑釁。（圖／翻攝自爆料公社）

霸凌同學不斷辱罵、挑釁原po的兒子。（圖／翻攝自爆料公社）

原po寫道：「我知道點開看內容是很不好的，我平常從不會去看孩子手機，如果只是小孩你一句、我一句，我也懶得看，但因為我從跳出的訊息就已經看到了震驚的用詞……。」

一名同學在班級的群組裡不斷挑釁兒子：「笑死，林北不是第一次跟妓男吵了」，見兒子沒有回覆，該名同學還私訊嗆聲：「欸，娘砲，你吃一次多少錢？50？跟你身價一樣，我看可以賭爛成怎樣！不會講話逆？X！」還嘲笑兒子「（洗澡）順便自慰喔？你在X你媽？還是你爸？不是很厲害？」

原PO表示，孩子今年才剛升上國中一年級，這才開學1個月，就遭到同儕惡劣言語霸凌，「我覺得罵髒話都還好，但對方的用詞真的讓我覺得過分了，什麼『你是X你媽還是你爸』，真的覺得這樣講話很過分！」

原PO坦言，自己在學生時期也有遭到霸凌的經驗，很怕孩子會步上她的後塵，「唉……為何13歲的孩子，講出的話已經都不像孩子了？」

這篇PO文引起網友熱烈討論「請適當給那位小孩一個教訓，小孩就是小孩，沒有教育不會成長，霸凌就是從不反抗開始」、「要教育孩子，被霸凌不要忍受，我以前就是脾氣差，所以沒人會霸凌我」、「這孩子需要矯正言行思想，沒有的話大概未來沒救了」、「是我就直接衝學校了」、「他可能不知道，如果遇到偏激一點的家長，就會跑去學校找他了，所以嘴巴才那麼臭！」

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