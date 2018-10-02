高雄》攻擊韓國瑜猛跳針　網友灌爆徐佳青臉書：豬隊友！

2018年10月02日 09:21 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

徐佳青的「徐佳青~上青e佳青」臉書粉絲團遭網友灌爆，轟徐佳青說話根本是豬隊友，根本在替韓國瑜助選。(圖片取自「徐佳青~上青e佳青」臉書粉絲團)

年底縣市長大選，高雄選戰已呈現五五波緊繃態勢，民進黨為鞏固高雄選情，近來猛攻國民黨候選人韓國瑜，甚至有網路傳言韓國瑜混過黑道。為此，韓國瑜親上親綠政論節目闢謠，但沒想到民進黨副秘書長徐佳青卻猛跳針猛抹黑韓國瑜，甚至連人家沒頭髮都可以拿來攻擊！看的網友怒火中燒，大批留言灌爆徐佳青的臉書粉絲團，砲轟根本豬隊友，替韓國瑜助選！

為了澄清混黑道的謠言，韓國瑜昨已連線的方式上親綠政論節目《54新觀點》做說明，但沒想到徐佳青一直跳針和插話，連韓國瑜沒有頭髮都可以拿來攻擊，沒品的言論徹底惹怒網友，但礙於徐佳青常用的臉書不開放所謂留言功能，網友轉而進攻徐佳青另一個「徐佳青~上青e佳青」的臉書粉絲團，只見最後一篇貼文時間為2016年9月26日，但底下網友灌爆留言，紛紛砲轟徐佳青講話不得體，做人身攻擊有顯的自己很厲害嗎？

網友轟徐佳青「超沒品的，一直強調別人沒頭髮，要不要別人說你也不灑泡尿照鏡子看看自己什麼德性，還好意思上電視」、「只會抹黑打嘴砲，執政無能，無恥又下流」、「除了說人家頭上沒頭髮之外~妳還會公三小」、「當人就是知道禮義廉恥，人連這道理都不懂那去當畜牲」、「這位大媽，你爸媽沒教你禮貌兩個字怎麼寫嗎」、「徐佳青自己長這樣好意思講人沒頭髮，還真是有了頭髮沒了頭腦 認識羅福助的人就是黑道！那認識陳水扁的人就是貪污犯囉！認識陳致中的人就是嫖客囉」！

還有網友砲轟徐佳青，要她勿忘823砲戰時，她是如何失言的，雖然後來徐佳青出來辯護是媒體斷章取義，她本意不是如此。不過，看來她的辯解網友似乎並不領情，直言「當年老兵用血肉之軀的贏得金門823砲戰勝利！如今換來的是這位徐小姐的嘴砲！民進黨不會抹黑就怕選不上了是不是？韓國瑜加油！民進黨真的很怕你」、「妳怎麼又忘了823的事了，就不要再在媒體出現了好嗎！撈的也差不多了可以回家吃自己了」。

更有網友直言韓國瑜敢上親綠的政論節目去為自己辯護，那「陳其邁有種上年代向錢看說明自己與老爸的貪污沒關係嗎？韓國瑜面對你們的抹黑表現得不躁不火，表現非常好。謝謝你幫韓國瑜催票，幫民進黨敗票啊。你在韓對面就是一個對照組，讓人看清民進黨的嘴臉。徐佳青，噁心！最後補一句，1124滅東廠」！

不過，更多網友則是感謝徐佳青的助選，「感謝民進黨佳青阿姨助攻賜票」、「多謝徐痂青~~~因為妳 林貝的所有的北漂兄弟決定這次全部返鄉投韓國瑜~~感恩賜票」、「我是高雄人我會投韓國瑜」、「感謝您為韓國瑜助選。不怕神對手，只怕豬隊友」。

(中時電子報)