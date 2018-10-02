台南市今年空品紅害日數 創歷史新低

近日台南市空氣品質不佳，環保局啟動應變作業進行道路灑水。不過，據統計，今年台南市的空品紅害日數創歷史新低。（環保局提供）

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東北季風南下，台南市又將進入空汙高峰期，昨天的空氣品質更是「滿江紅」。不過，台南市政府環保局統計指出，台南市的空品正逐年改善，今年至今的紅害日數及PM2.5平均濃度，雙雙創下5年來的歷史新低。

環保局表示，從2014年到2018年的1月至9月同期來看，空氣品質指標發生紅害 （AQI>150）日數及PM2.5平均濃度，都創下5年來最低。今年1月至9月空品指標AQI發生紅害日數，較去年同期日數減少超過一半，更較2014年同期減少39天；此外，今年1月至9月PM2.5平均濃度為21.7 μg/m3，較2014年同期26.2μg/m3改善17.2%，顯示台南市從2014年推行亮麗晴空懸浮微粒管制削減計畫以來，空品改善已有明顯具體成效。

環保局長林健三表示，近日因受大陸高壓南下及境外汙染物影響，加上台灣大環境風場為東北風，為典型秋季東北季風型態，台南地處弱風尾流區，台南地區環境風場強度較弱，局部環流相對明顯，有利於汙染物累積。該局已立即啟動應變作業，包含通報工廠執行減排降載作業、營建工地要求加強裸露地灑水、大型餐飲業者落實空氣汙染防制設備操作、加強高汙染車輛目視判煙及車輛怠速稽查作業與重點道路加強洗街等。

環保局也提醒民眾，應該開始留意空氣品質指標（AQI）即時資訊，當AQI大於100時，即指標顏色為橘色或紅色，有心血管疾病及呼吸道疾病的民眾，或是抵抗力較弱的老人、小孩應減少從事戶外劇烈活動，出門在外隨時視身體情況配戴口罩因應防護。

環保局還說，為讓民眾獲得最新空品資訊，今年新增許多空品資訊推播管道，包括重要道路大型電視牆撥放空品及民眾防護資訊，還於學校、老人安養中心、醫院及公園等地設置30台AQI訊息推播系統，並結合市府13個局處約900處機關學校跑馬燈及電子看板與垃圾車播放跑馬燈，讓民眾出門在外也可以了解最即時的空品資訊。

環保局也再次呼籲市民，可從改變生活習慣來降低PM2.5排放，如果家中還有二行程機車，可以趁今年是加碼補助的最後一年儘快汰換，出門也可搭大眾運輸工具，另農民於二期稻作收割期間，切勿露天燃燒稻草，希望透過大家攜手努力共同創造清淨好呼吸的生活環境。

(中時 )

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