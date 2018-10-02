以不實發票核銷iPad 北市客家基金會前組長遭緩起訴

台北市客家文化基金會前組長邱美顏，持不實發票核銷，因認罪獲緩起訴。

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中時

台北市客家文化基金會前組長邱美穎，利用基金會籌辦活動，向行政院客委會申請補助機會，趁機添購非公有的攝影器材及iPad，還找廠商友人提供不實發票核銷iPad，但由於邱事後未將攝影器材及iPad列入公物造冊管理，遭廉政署依涉嫌違反商業會計法、詐欺取財罪嫌送辦。台北地檢署因邱認罪，給予緩起訴，須支付國庫2萬元。

另邱的友人黃姓廠商，因涉嫌提供不實發票供邱核銷iPad，北檢另分案偵辦。

檢方調查，2016年北市客家基金會籌辦「客家小炒亂打秀─藝文活動重點推展主題計畫」，依政府採購法程序決標予台灣應用劇場發展中心，向行政院客委會申請經費補助，客委會核定補助該活動「硬體租賃費」5個項目共30萬。

邱當時為基金會文教推廣組組長，利用活動核銷補助款機會，添購組內非公有攝影器材及iPad，並將相關發票充作「硬體租賃費」項目核銷，指示承辦人將發票送客委會審核，客委會以iPad與補助項目不符，要求基金會補件。

去年1月間，邱找黃姓廠商以廠商公司名義開立「器材設備租借」發票，供邱完成iPad項目補件，邱利用活動核銷攝影器材及iPad，金額共10萬54元。邱事後雖將這些器材用基金會文教推廣組活動，卻未將器材列入基金會公物並造冊管理。

廉政署查獲後，將邱依違反商業會計法、詐欺罪嫌移送北檢偵辦。檢方考量邱已認罪、沒有前科，添購器雖未列入基金會公有財產，但多使用於基金會公務活動，給予邱緩起訴處分，期間1年，須向國庫支付2萬元處分金。

(中時 )

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