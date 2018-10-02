2018瀋陽市微旅行精品線路 行走宗教建築

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中時電子報
瀋陽市旅遊委員會

點位推薦：瀋陽天主堂、慈恩寺、大佛寺、般若寺、太清宮、長安寺、實勝寺、清真南寺、清真東寺

瀋陽天主堂又稱小南天主教堂，是瀋陽地區最早的天主教堂，法國神父方若望興建，義和團運動中被燒毀，現在教堂為1912年利用庚子賠款重建的，木屋架，青磚素面，是典型的哥特式建築樣式。慈恩寺始建於後金天聰二年（1628年），該寺院由三路建築組成，東西走向，有「十方叢林」之說，是瀋陽現存最大的佛教寺院。

大佛寺古名保安寺，傳說始建於唐朝，為比丘尼修行道場，占地面積543平方米，三殿為青磚灰瓦硬山式建築。般若寺由高僧古林禪師修建於清康熙二十三年（1684年），寺廟坐北朝南，由東西兩座院落組成，占地面積2289平方米。太清宮始建於清康熙二年（1663年），採取四合院對稱軸式建築，具有四進院落，建築上既有鮮明的民族建築風格，又有道家風格。

長安寺是瀋陽古刹之一，具有“先有長安寺，後有瀋陽城”的說法，據寺內碑文，創建於明朝以前，三進院落，占地面積5200平方米。實勝寺又稱“皇寺”，始建於清崇德元年（1636），是瀋陽市規模最大、歷史最早的一座喇嘛廟，有兩進院落，院內建築由南向北沿中軸線建設，「皇寺鐘聲」曾是著名的盛京八景之一。

清真南寺始建於明末清初，是東北地區最大最有名望的伊斯蘭教禮拜寺，三進院落，占地面積6116平方米，以禮拜殿為中心，有60多間房屋。清真東寺始建於清嘉慶八年（1803年），現僅存大殿和望月樓，占地面積1900平方米，大殿東立面為近代西洋式，望月樓為六角攢尖士，該建築體現了中西結合的建築樣式。

(中時電子報)

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