推動Youbike保險終於上路 徐弘庭：保費由政府與廠商共同吸收 歡迎民眾踴躍登記

2018年10月02日 09:30 中時電子報 綜合報導

台北微笑單車Youbike公共自行車自郝市府於2009年推動上路後，剛開始雖受到不少質疑，但推行九年來受到民眾歡迎，成為台北市的重要指標。

台北市議員徐弘庭認為台北市若要更上一層樓，不應止步於建設，更應該加強服務與保險制度。徐弘庭指出過去Youbike的保險，只有車子的產品責任險和租賃站內的公共責任險，租賃站的空間認定，是以車子的車柱和停車區計算，出了範圍內沒保險；且共享單車則只有經營企業針對車輛投產品責任險，對於騎乘者或者其他用路人則沒有相關保障。

徐弘庭認為無論公、私用載具均有保險，沒道理唯獨政府提供的公共自行車不提供保險。且使用者並非每個人都會為了騎腳踏車買相關保險，保險給付必須由政府與廠商共同承擔，才能完成100%的受保率。因此徐弘庭強調公共自行車保險議題是重要的城市建設，多次向市府提出質詢，並在交通委員會105年度臺北市地方總預算審議時要求附帶決議，請交通局於107年底換約時研擬對市民投保公共自行車險(包括第三人責任險及傷害險)。

「在溝通的過程中，市府官員擔憂提供保險會有道德風險，但保險是記名、如果有人想詐領保險金，廠商也沒這麼笨。」徐弘庭表示，對台北市民的公民素質有信心，再加上保險制度必須記名，如果高雄的一卡通可以做到，沒道理台北市政府、身為中華民國的龍頭都市會做不到！因此這幾年勇往直前推動微笑單車保險制度。

在徐弘庭任內三年多中，以交通安全與順暢為主要目標，密集督促市府，公共自行車第三人責任險終於自107年6月1日起在台北市率先上路、傷害險也於107年10月1日開始。未來民眾民眾騎乘台北市約1.3萬輛的YouBike微笑單車時，若撞到他人導致其受傷、死亡，被撞的人最高可獲得第三責任險200萬元、騎士傷害險最高100萬元的理賠。

未來於雙北、桃園三市公共自行車租賃站承租公共自行車，因遭受意外傷害事故致失能或15歲以上者身故，最高得獲100萬元保險理賠，倘因受傷住院，每日住院醫療保險1,000元。如於公共自行車租賃期間發生意外傷害事故，而導致住院、失能或死亡，請立即聯絡產險公司處理後續事宜。

督促了三年多終於成功上路，徐弘庭提醒大家由於保險法規定傷害險投保需提供被保險人個資，請大家一定要上「公共自行車傷害保險平台」，自即日起於微笑單車公司官網(https://taipei.youbike.com.tw/home)及Kiosk開放微笑單車會員登錄身分證字號、生日及手機號碼等個資，先登錄資料後再上路才能更有保障。如果有任何問題都可撥打國泰產險公司免付費客服電話：0800-036-599按2，將有專責人員為民眾服務。

(中時電子報)