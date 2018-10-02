2018瀋陽市微旅行精品線路 行走歷史建築

瀋陽故宮(圖/瀋陽市旅遊委員會)

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中時電子報
綜合報導

點位推薦：瀋陽故宮、張氏帥府、汗王宮遺址陳列館、東北陸軍講武堂舊址陳列館、瀋陽審判日本戰犯法庭舊址陳列館、周恩來少年讀書舊址紀念館

瀋陽故宮

瀋陽故宮是清定都瀋陽後至遷都北京前的帝王宮殿,也是清遷都北京後皇帝到東北地區巡幸和祭祀祖陵時使用的行宮，是除北京明清宮殿外，中國僅存的一座古代宮殿建築群。2004年7月被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。

張氏帥府是北洋政府末代國家元首、奉系軍閥首領張作霖及其長子張學良主政東北時期的官邸和私宅，是目前東北地區規模最大、保存最為完好的名人故居。汗王宮遺址陳列館展示努爾哈赤寢宮及豫親王多鐸王府遺址。

東北陸軍講武堂創設於1907年，在張作霖、張學良執政東北期間進一步發展壯大，是東北地區歷史最悠久、培養軍事人才最多的綜合性軍事教育機構。展館為依託講武堂舊址所設立。

瀋陽審判日本戰犯法庭舊址陳列館，展館依託最高人民法院瀋陽特別軍事法庭1956年6月9日審判日本鈴木啟久等主要戰犯時的舊址所設立，是目前國內唯一一處以審判日本戰犯為主題的博物館。

周恩來少年讀書舊址紀念館，依託周恩來少年時代在原奉天省官立東關模範學堂讀書舊址所設立，生動再現了周恩來“為中華之崛起而讀書”的學習生活及光輝一生。

(中時電子報)

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