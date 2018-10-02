賴清德：空氣越來越好 台中人會正確地票投林佳龍

行政院長賴清德今天赴立院施政報告。（姚志平攝）

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姚志平、郭建伸

行政院長賴清德今赴立法院備詢，會前被問及國民黨靠空汙打選戰，他表示，空汙變成地方選戰議題有些失焦，「更特別的是台中的空氣品質越來越好」。賴也說，林佳龍上任市長後也日益改革解決空汙問題，在環保署評鑑中，台中更是第一名，如果要談到台中空品來決定投票的話，「我倒是認為，台中市民要看清楚林佳龍市長跟以往市長在解決空汙的成績，會正確地把票投給林佳龍」。

立法院院會今原訂進行行政院長施政總質詢，但開議至今國民黨已三度霸佔主席台。媒體問賴是否擔心今天無法上台報告及備詢，賴清德會前受訪時表示，促轉會前副主委張天欽及其他在會議中有不當言論者，都已經離開，國民黨的意見已經充分表達，他非常希望在國家處於激烈競爭的情況之下，急需要立法跟行政合作，因應國際變局，讓他能順利施政報告及備詢。

媒體也詢問，現在國民黨已鎖定「中中火、北深澳」，準備打空汙議題，是否擔憂演變成選舉議題？賴清德表示，不管是「中中火」跟「北深澳」都是中央的政策，現演變成地方的選舉主要議題，「我相信應該有點失焦」，且台中的空品越來越好。

他強調，林佳龍解決空汙在環保署評鑑中名列前茅，如果要談到台中空品來決定投票的話，「我倒是認為，台中市民要看清楚林佳龍市長跟以往市長在解決空汙的成績，會正確地把票投給林佳龍」。

談及深澳電廠疑慮，賴重申，因為深澳電廠是超超臨界機組，未來還會用最先進的除汙設備，空汙排放會跟天然氣發電的排汙品質一樣；火力發電造成的空汙佔全台灣自行製造的空汙比例只有4到9％而已，下個月中國大陸的空汙移動到台灣後，火力發電占比降至2到4％，量不大。

賴清德也說，根據台電統計火力發電造成的空汙，到2025年會減排35%，燃煤並從每年10萬公噸降至6.5萬公噸，移動污染源隨著汰換成非燃油車，亦會減少30％的排放。

(中時 )

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