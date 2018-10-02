MLB》10勝想拿賽揚獎？狄葛朗挑戰不可能

大都會投手狄葛朗有機會摘下國聯賽揚獎。(美聯社資料照)

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中時電子報
國聯賽揚獎角逐者(左起)大都會狄葛朗、費城人諾拉、國民薛爾瑟。(美聯社資料照)

大都會王牌投手狄葛朗(Jacob deGrom)正挑戰一個不可能的任務：以10勝9敗摘下國聯賽揚獎。紐約媒體SNY.tv拍了宣傳片支持狄葛朗：「賽揚獎應該是頒給年度最強投手而不是勝投王。」

狄葛朗的自責分率1.70，每9局僅被敲0.4支全壘打，皆是大聯盟之冠，總投球局數217也排名第2。他還打破了「連續25場先發失分不超過3分」的百年紀錄，本季先發32場有29場是優質先發，最慘的一次只有單場被打4分，身為一名投手，這不是最重要的功夫嗎？

兩位競爭者，國民薛爾瑟(Max Scherzer)自責分率2.53，費城人諾拉(Aaron Nola)是2.37，跟狄葛朗的差距不可謂不大。然而薛神戰績18勝7敗(國聯勝投王)，諾拉17勝6敗，這是兩人的巨大優勢。畢竟傳奇投手賽揚(Cy Young)本人即是以史上最多勝投聞名(511勝)。

不過另一個數據「勝場數貢獻值」(WAR)足以證明狄葛朗的優秀，他本季WAR值10.1是國聯球員之冠，相當於有他在的球隊平均可多贏10.1場。他幫球隊贏球，而不只是幫自己贏球。諾拉WAR值是10.0，薛神9.5。

史上最少勝投的賽揚獎得主是賀南德茲(Felix Hernandez)，他該年13勝12敗。SNY.tv還表示：「如果賽揚選舉制度是以勝投決定的制度，那就是一個失敗的制度。請支持狄葛朗，拯救棒壇的未來！」

(中時電子報)

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