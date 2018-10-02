洗腎便利箱隨時帶著走 北科大生勇奪德國紅點設計獎

臺北科大學生林楷力、鄭庭瑄和指導教授鄭孟淙(右起)設計的的洗腎便利箱「 Breathing Kidney」，奪得2018紅點設計獎。

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旺報

台灣洗腎率是全球之冠，台北科大學生鄭庭瑄、林楷力有感於親人長期洗腎，設計洗腎便利箱「Breathing Kidney」，將腹膜透析必備用品整合在行李箱中，隨時帶著走，增添病友生活便利性。另外台北科大學生游瓊怡設計「機場嬰兒車租借站」，父母帶嬰幼兒出國旅遊不必再自備嬰兒車，不占行李重量。兩項作品勇奪素有「工業設計界奧斯卡」之譽的2018德國紅點獎設計概念獎（Red dot award: Design concept）。

目前台灣約有一成腎臟病患者採腹膜透析法洗腎，北科大工業設計系鄭庭瑄、林楷力觀察到親人長期洗腎，生活中許多不便之處，每次療程得準備體重計、血壓計、體溫計、電毯、酒精噴瓶、口罩、磅秤、S狀掛勾、記錄本及優碘藥水、紗布等導管出口護理用品，透析用的藥水也很重，每天必需操作3到4次。兩人發揮巧思，設計外觀大小猶如登機箱的「洗腎輔助產品 Breathing Kidney」，將腹膜透析療程的必需用品整合在內，更結合APP和物聯網完整記錄。

鄭庭瑄、林楷力說，Breathing Kidney的設計讓患者便利移動、加寬拉桿設計移動時容易取得平衡，吊掛藥水更穩、安全加熱不怕透析液變質、下拉式捲門在小空間也能拿取物品、把手＋電子掛秤讓患者不用尋找藥水吊掛地點、行動充電孔隨時供電，結合物聯網讓每天療程前的事前準備、治療中的輔助到後續的數據紀錄都更順暢。這項設計也能攜帶出遊，增加患者出門意願，調劑身心。

作品指導老師、台北科大工設系副教授鄭孟淙表示，BreathingKidney已與多家醫院洽談合作計畫，希望能盡快試用評估，造福腎臟病患者。

另外北科大創新設計研究所游瓊怡設計EASY RENTAL，家長出國不必再自備嬰兒車。系統概念是設置在各機場的入境大廳，只需操作幾個簡單步驟，即可租到嬰兒車，出境當天在機場歸還即可。

2018德國紅點設計獎共55國、5640件作品參賽，北科大2件作品勇奪設計概念獎，9月28日已赴海外領取獎項榮耀。

(旺報 )

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