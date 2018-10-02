蔡政府慘失民心 陳敏鳳點名這兩人是主因

總統蔡英文。（資料照,陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨中央執政不佳，導致許多支持者不滿，此外，近日負面新聞頻傳，包括促轉會前副主委張天欽淪選戰打手以及吳音寧不備詢又鬧出歐洲之旅風波。對此，資深媒體人陳敏鳳感嘆表示，「這些事情為何會處理成這樣，都是『謎』」，她說難道蔡總統不知道這些事情有傷民心，有傷選情？

日前促轉會淪為東廠引發極大爭議，促轉會副主委張天欽因為言行不當而辭職，蔡英文總統僅稱，促轉會是獨立機關，發生這事並不妥適。此外，台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議頻傳，不僅不備詢，更鬧出歐洲之旅風波。然而，民進黨處處維護吳音寧，雙重標準讓民眾看不下去。

陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，蔡政府種種雙重標準只會讓民進黨再次受傷，她說蔡總統難道沒想過為何她費盡心思年改，卻沒有增加支持率？陳說軍公教心裡一定會認為蔡總統狠砍年金，卻對張天欽和吳音寧這些自己人砍不下去，「這不是雙重標準是什麼？」

「這些事情為何會處理成這樣，都是『謎』」。陳敏鳳說難道蔡總統不知道這些事情會傷民心、傷選情，為何不明快處置？陳舉安倍晉三為例，並表示她曾看到一位支持安倍的日本人說，他覺得安倍有行動力，有決策後要有行動才能讓國家社會向下發展。陳說若這是安倍民調翻轉的原因，那也不難想像台灣為什麼這麼多事情會惹民怨，包括促轉會、吳音寧等事，因為只要一提起，就是綠營的傷口。

(中時電子報)

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