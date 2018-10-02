力挺林佳龍 賴清德：台中空氣品質愈來愈好

2018年10月02日 10:07 工商 張語羚

選戰將近，國民黨猛攻空污議題，「中中火」、「北深澳」成選戰主軸。行政院長賴清德今（2）日表示，台中空氣品質愈來愈好，台中市長林佳龍上台後，讓台中成為環保署解決空污評鑑第一，若要用空氣品質投票，應該票投林佳龍。

賴清德今赴立法院備詢前受訪指出，不管是「中中火」或「北深澳」都是中央的政策，被當成現在地方選舉的主要議題，應該有點失焦。

至於深澳電廠問題，賴清德強調，經濟部和行政院不只一次公開說明，因為它是超超臨界機組，就像現在林口電廠機組，未來還會用最先進的除污設備，空污的排放會跟天然氣發電的排污量一樣。

賴清德表示，其實台灣火力發電所造成的空污，占整體台灣自行製造的空污比例，才只有4～9%，而下個月開始，中國的空污可能就會到台灣來了，在這種狀況下，火力發電所排的空污在整體空污，大概只占2～4%，其實量並不大。

再者，賴清德說，台灣的空氣品質，不是只有台中，也不會只有北部而已，台灣空氣的整體品質一定會越來越好，因為台電的火力發電所造成的空污排放量，到2025年時，會空污減排35%，由現在的每年10萬公噸到2025年剩6.5萬公噸，因為燃煤比例由現在百分之四十幾下降到2025年30%，且由超超臨界機組或是增加空污減排設備，所以空污排放量會減少。

(工商 )