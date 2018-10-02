搖到爽飽！麥當勞史上最超值「呷五霸套餐」明開賣

2018年10月02日 10:27 工商 姚舜

為讓消費者同時兼享「C/P值」與「豐盛感」，麥當勞將自明（3）日起至10月23日止推出號稱史上最超值的「搖搖五霸套餐」，只要購買主餐，加上100元配餐價，即可享用搖搖樂雞腿排、搖搖樂雞球、中薯以及中杯飲料共5種餐點，一次囊括消費者最愛的「搖搖樂」系列產品，加上兩包搖搖粉，讓客人超值享美味。

麥當勞強調，絕對可以呷霸飽的「搖搖5霸套餐」，僅限期推出21天。

享受麥當勞「搖搖5霸套餐」，平常習慣點薯條、飲料經典套餐的消費者，只要再加價50元，即可多享有搖搖樂雞腿排和搖搖樂雞球，飽足感加倍。麥當勞「搖搖5霸套餐」光配餐的價值就有179元，點任何主餐卻可用100元配餐價做搭配，套餐價最低只要149元起，精打細算頗划算。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，台灣麥當勞自3月份推出『搖搖樂系列』以來大受好評，此次推出期間限定『搖搖5霸套餐』，一次網羅消費者喜愛的搖搖產品，並附兩包搖搖粉，消費者「想怎麼搖就怎麼搖！」，消費者可自由搭配，搖出自己的味道。

明日起至10月23日止，喜愛「搖搖樂雞球」的消費者，亦可以單點49元、套餐加購39元的優惠價，享用以雞腿排肉製作、肉質柔嫩多汁的「搖搖樂雞球」，搭配搖搖粉shake shake。

為回饋忠實顧客，台灣麥當勞自10月起每週二使用點點卡全額消費，即可獲得雙倍點數。每消費10元即可累積2點（含基本點數1點+活動點數1點），活動點數將於結帳後48小時內入點。

(工商 )