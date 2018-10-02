小S深夜po影片放話 怒了：醜話說前頭！

2018年10月02日 10:27 中時電子報 吳品瑤

「毒舌女神」小S結婚超過10年還是三個孩子的媽，然她凍齡有術，將外形維持得相當好，至今仍舊擁有亮麗外表與火辣好身材，加上打扮、作風向來都很有自己的風格，因此經常受邀出席時尚活動，近來她就應時尚雜誌之邀，遠赴巴黎參加時裝周，全程顯得相當開心自在，然今凌晨她分享了短片，竟在浪漫花都發飆，直呼「醜話說前頭！」，到底發生什麼事？

凌晨3點，人在巴黎的小S貼出了一則短片，影片中她人在一家餐廳裡，邊吃飯邊對著鏡頭講話，才一開始就看見有3名年輕女子在她背後猛對著鏡頭擠眉弄眼，還揮手比YA，而小S則是在鏡頭前表示這是來到巴黎的倒數第三天，覺得應該把握時間在當地「do something」，所以跟工作人員到了她懇求已久的餐廳吃全巴黎最好吃的香腸，而她看似沒在乎身後女生們的動靜，卻是在貼出影片後特地點名說：「後面那位女生有事嗎？」。

小S昨晚酒足飯飽，身為要現身時裝秀現場的明星，這種吃法很可能導致水腫，她為此嗆聲「那又怎麼樣」，還說僅此一次要給大家上一課，「要我跟你們講幾次，人不在胖瘦腫不腫，而是你的attitude(態度)」，還說骨瘦如柴也沒用「重點是氣場要出來」，沒想到想先打個「預防針」反被旁人嗆聲：「什麼氣？脹氣」，小S瞬間邊氣邊笑轉動鏡頭拍旁人，報復道：「你們這些平凡人不懂啦！一生就是只能當平凡人」。

(中時電子報)