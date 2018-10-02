台灣碳排世界第一 台大醫：核電停用空污更可怕

2018年10月02日 10:46 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣發電量全世界第一，碳排放和各種空污也是世界第一！台大醫師王明鉅指出，過去40年為經濟發展，國人忍受世界最高濃度的碳排放與空污。沒想到，一次選舉勝利的政黨，竟為一黨信仰，將穩定發電又沒碳排放與空污的核能發電廢除。他預料，廢核後全部改用燃煤、燃天然氣的火力發電時，各種空氣污染勢必更為可怕。

王明鉅昨在臉書上發表長文說，看到台灣要花掉電費1.7兆的離岸風電，以及接下來20年，每年都要多花掉的1300億電費，讓原本只關注台灣社會的健康醫療、高齡少子與長照等問題的他，開始投注心力和時間，了解能源到底是怎麼一回事。

台灣地雖小人雖少，卻是發電與用電大國。王明鉅在文中提到，台灣2017年的總碳排放噸數世界第22名，若以每人平均碳排放噸數計算，則全世界排第8。台灣自2016年停用核一2號機與核二2號機之後，2017年碳排放數量更來到二十年的新高。如果以每平方公里碳排放噸數計算，台灣再度蟬連世界第一，韓國居次，而其他國家望塵莫及。

王明鉅特別點出，不再使用核電發電會帶來的嚴重後果。如果台灣未來還要再增加發電量，當然、一定、絕對該使用沒有碳排放，不會釋放PM2.5、氮氧化物、硫氧化物、重金屬等等污染物的核能發電。也當然更不可以也更不應該，增加更多的燃煤發電與天然氣發電。

王明鉅哀嘆，台灣與台灣人民真可憐，過去40年為了經濟發展，忍受著世界最高濃度的碳排放與空污。沒想到，一次選舉勝利的政黨，竟然為了自己一黨的信仰，還要把過去四十年既能穩定發電又完全沒有碳排放與空氣污染的核能發電就此廢除。

不僅如此，執政黨還誇言綠能效益，明明夏天沒有風力發電，一天只有4到5小時有太陽能發電，說成可以取代一年365天8760小時中，可以取代九成8000小時以上都在穩定發電的核能電力。

王明鉅預料，當未來不再使用完全沒有碳排放的核能發電時。當全部改用燃煤發電與燃天然氣發電的火力發電時，隨著每平方公里碳排放的更為增加，我們呼吸的空氣中的各種污染，勢必更為可怕。

(中時電子報)