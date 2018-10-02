台灣碳排世界第一 台大醫：核電停用空污更可怕

前台大副院長王明鉅批政府，捨棄沒有碳排的核能發電，倚賴更多的火力發電，製造空污與碳排。(中天新聞提供)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台灣發電量全世界第一，碳排放和各種空污也是世界第一！台大醫師王明鉅指出，過去40年為經濟發展，國人忍受世界最高濃度的碳排放與空污。沒想到，一次選舉勝利的政黨，竟為一黨信仰，將穩定發電又沒碳排放與空污的核能發電廢除。他預料，廢核後全部改用燃煤、燃天然氣的火力發電時，各種空氣污染勢必更為可怕。

王明鉅昨在臉書上發表長文說，看到台灣要花掉電費1.7兆的離岸風電，以及接下來20年，每年都要多花掉的1300億電費，讓原本只關注台灣社會的健康醫療、高齡少子與長照等問題的他，開始投注心力和時間，了解能源到底是怎麼一回事。

台灣地雖小人雖少，卻是發電與用電大國。王明鉅在文中提到，台灣2017年的總碳排放噸數世界第22名，若以每人平均碳排放噸數計算，則全世界排第8。台灣自2016年停用核一2號機與核二2號機之後，2017年碳排放數量更來到二十年的新高。如果以每平方公里碳排放噸數計算，台灣再度蟬連世界第一，韓國居次，而其他國家望塵莫及。

王明鉅特別點出，不再使用核電發電會帶來的嚴重後果。如果台灣未來還要再增加發電量，當然、一定、絕對該使用沒有碳排放，不會釋放PM2.5、氮氧化物、硫氧化物、重金屬等等污染物的核能發電。也當然更不可以也更不應該，增加更多的燃煤發電與天然氣發電。

王明鉅哀嘆，台灣與台灣人民真可憐，過去40年為了經濟發展，忍受著世界最高濃度的碳排放與空污。沒想到，一次選舉勝利的政黨，竟然為了自己一黨的信仰，還要把過去四十年既能穩定發電又完全沒有碳排放與空氣污染的核能發電就此廢除。

不僅如此，執政黨還誇言綠能效益，明明夏天沒有風力發電，一天只有4到5小時有太陽能發電，說成可以取代一年365天8760小時中，可以取代九成8000小時以上都在穩定發電的核能電力。

王明鉅預料，當未來不再使用完全沒有碳排放的核能發電時。當全部改用燃煤發電與燃天然氣發電的火力發電時，隨著每平方公里碳排放的更為增加，我們呼吸的空氣中的各種污染，勢必更為可怕。

(中時電子報)

文章來源：王明鉅醫師臉書

私密處長東西 婦科男醫內診 她竟… 觀塘三接開發案明環評闖關 環團…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。