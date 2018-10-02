嘉義縣特色景點打卡上傳 有旅遊金可拿喔

民雄星巴客咖啡是嘉義縣的特色景點之一。（圖／嘉義縣府）

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中埔綠盈牧場的浪漫鎖教堂，是嘉義縣文化觀光局推薦的特色景點之一。（圖／嘉義縣府）
東石漁人碼頭是近期打卡熱點之一！（圖／嘉義縣府）
東石漁人碼頭是近期打卡熱點之一！（圖／嘉義縣府）

嘉義縣文化觀光局為了打響嘉義特色景點的知名度與帶動人氣，針對情侶們的旅遊願望清單，特別介紹18號愛情絲路、中埔綠盈牧場、民雄星巴克、東石漁人碼頭及故宮南院等景點，祭出照片上傳IG、有機會獲得萬元旅遊基金！

嘉義縣文化觀光局許有仁表示，臉書、IG是目前最受大眾使用的社群媒體，加上手機拍照相當便利，常常可看到各地分享的美圖，嘉義縣文化觀光局希望能將嘉義縣景點的美麗透過新興社群媒體推廣給更多的民眾。

其中，台18線32公里處的阿里山18號愛情絲路，許多愛情元素的造景物，是女友外拍的最佳景點，其中旺萊山以「愛情雜誌、愛情繪本、愛情漫畫、愛情立體書」為主題打造愛情圖書館，巨大的立體愛情書更是情侶必拍打卡點，玫瑰花牆、乾燥花吧台更是甜到充滿粉紅泡泡！

中埔綠盈牧場的浪漫鎖教堂，巨大的戒指上標示I LOVE U相當吸睛，搭配各種語言翻譯的「我愛你」，增添浪漫感，除了適合外拍，也非常適合拍婚紗！

全台最美歐風教堂式建築的星巴克就在嘉義縣民雄鄉省道旁，外觀立體三角形造型充滿歐式風情，室內以大片落地窗搭配深淺交錯的木質設計，多了古典氣息，輕鬆就能拍出國外FU，讓人有秒飛出國的奢華感！

而另一個讓人有秒飛國外度假感的景點是「東石漁人碼頭蚵殼屋」，以橙色、紫色、黃色馬卡龍粉嫩色彩粉刷，整排彩色建築搭配上希臘藍白風，濃厚歐洲地中海風情讓人狂拍到手機記憶體瞬間快滿了！園內更放置旋轉木馬，像極歐風小鎮，彷彿置身於國外遊樂園內，成為近期內IG打卡的超夯熱點！

近期故宮南院舉辦夢幻光雕藝術秀，光影搭配南院的水墨意境建築，帶著另一半欣賞動態聲光秀之餘，捕捉夜晚的絢爛繁華更是難得的美景。

自107年10/1起至108年1/12止，舉辦「嘉義行旅IG徵圖比賽」活動，邀請所有喜歡嘉義縣景點的民眾在IG上秀出自己與景點的照片，並Hashtag #嘉義行旅 #chiayitravel，就能參加比賽，按讚人氣最高的圖片可獲得現金1萬元的獎金，還有禮券、拍立得等好禮，邀請全國各地遊客來嘉義旅遊，把美景拍回家，上傳IG就有機會賺萬元的旅遊基金！

(工商 )

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