新北》蘇貞昌酸侯友宜山寨、中國土豪　侯友宜競總：鴨霸老縣長

2018年10月02日 10:55 中時 葉德正

國民黨新北市長參選人侯友宜推出AR擴增實境「侯小宜」，被綠營蘇貞昌酸是「山寨版」、「像中國的土豪一樣，不值得鼓勵」，侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，老縣長對年輕里長的陳情拍肩打肚，現在對台灣新創團隊辛苦的智慧結晶也用「中國土豪」歧視性言語惡意比喻，可見再多的文宣，也包裝不了老縣長鴨霸、不願接納年輕人的本性。

賴冠群說，「把台灣驕傲的創意年軽人，包括漫畫家及科技團隊，都比喻成中國土豪、山寨版」，這就是蘇老縣長及蘇團隊對待台灣本土年輕人的氣度？

賴冠群表示，競選總部內的漫畫風格、以及電玩區的漫畫肖像，全都是本土知名年輕人的心血結晶，而且電玩區的圖像，也完全獲得畫家韋宗成授權。

賴冠群強調，侯辦不只尊重台灣的文創漫畫，也完全尊重智慧財產權，且侯小宜是以精靈寶可夢為設計概念出發，與蘇小妹截然不同，老縣長牛頭不對馬嘴的比喻，讓老縣長自己成為「只有選舉、沒有是非」、「不是綠營、都是敵人」的最低流品。

侯友宜的競選總部突破窠臼，用漫畫風打造「市民總部」，讓所有市民眼睛為之一亮，且再度成為話題，這就是我們尊重年輕人觀念、推廣台灣文創的實際行動；反觀老縣長，公開用醜化侯友宜肖相的方式，製作嘲諷文宣，還大喇喇在蘇辦展示、沾沾自喜，誰有品、誰失格，市民可以一眼看穿。

(中時 )