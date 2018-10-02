批美艦駛入南海 陸國防部：破壞兩軍關係 嚴重挑釁

2018年10月02日 11:29 中時 陳柏廷

針對美國驅逐艦狄卡特號9月30日在南海海域航行，大陸國防部表示，此舉嚴重破壞陸美兩國兩軍關係，嚴重危害地區和平穩定。堅決反對任何國家打著「航行自由」的幌子，行違法挑釁之實。

美國CNN報導，狄卡特號9月30日在爭議性的南沙群島附近南海海域執行自由航行任務時，與一艘大陸驅逐艦發生「不安全」互動，美艦被迫採取技術性閃避動作「以防撞擊」。

大陸國防部新聞發言人指出，狄卡特號飛彈驅逐艦「擅自進入」大陸南海有關島礁鄰近海域；大陸海軍170艦迅即行動，依法依規對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。

陸國防部表示，大陸對南海諸島及其附近海城擁有「無可爭辯的主權」。當前，在大陸和東協國家共同努力下，南海局勢趨穩向好。美方一再派軍艦擅自進入南海島礁鄰近海域，嚴重威脅大陸主權和安全、嚴重破壞兩國兩軍關係，嚴重危害地區和平穩定，大陸軍隊對此堅決反對。

談話表示，中國尊重並維護各國依據國際法在南海享有航行和飛越自由，「但堅決反對任何國家打著『航行自由』的幌子，行違法挑釁之實，威脅沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定。」

該發言人稱，大陸軍隊將堅定履行防衛職責，繼續採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護地區和平穩定。

(中時 )