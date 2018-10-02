美軍眷舍改建！星巴克草山門市 10／4開幕

2018年10月02日 11:07 工商 劉馥瑜

星巴克草山門市。圖／業者提供

星巴克草山門市。圖／業者提供

星巴克近期接連開出特色門市，繼上個月花蓮洄瀾貨櫃屋門市引發話題後，星巴克再宣布，位於陽明山的草山門市將於10/4開幕，預料又將成為消費者熱門打卡朝聖景點之一！

星巴克表示，該門市改建自1950年代的美軍眷舍，以紅磚平房、壁爐、煙囪與戶外草地，重現美國南方城郊住宅風貌，將復古的美式情懷，注入現代美式的咖啡文化，希望讓消費者從一杯咖啡，感受過去的歷史軌跡。

據星巴克介紹，草山門市是白色木構造的獨院獨棟建築，內部空間規劃分為客廳、餐廳、家庭聚會及陽光空間4大空間，加上戶外客席區的櫻花樹及綠茵草地，要讓消費者感受到居家般的悠閒靜逸。

星巴克草山門市位於陽明山上，地址是台北市士林區國泰街5號，10月4日開幕當天，將配合全台門市的coffee day活動，在草山門市舉辦星巴克咖啡文化日活動，除了購買咖啡豆、VIA、Origami及濾壓壺享85折優惠。

星巴克表示，當天也歡迎民眾於草山門市戶外草地區，體驗居家咖啡調理、手沖咖啡時光、創意咖啡吧台、漫遊咖啡世界、戶外咖啡生活5大內容活動，邀請顧客與咖啡大師一起渡過美好的午後時光。

同時，為歡慶草山門市開幕，星巴克表示，前100名顧客於草山門市打卡Meet Me @ Starbucks-草山並上傳FB成功，將招待蜜桃杏桃冰搖紅茶乙杯。10月4日起於草山門市憑單筆消費滿1,500元發票，可獲得草山限定提袋乙個。

此外，10月11、12日兩天，在草山門市打卡Meet Me @ Starbucks-草山並上傳FB成功，享有點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。10月30日前持草山門市明信片，也可至草山門市享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

(工商 )