搶救藻礁 環團籲非官派環委退出環評大會

2018年10月02日 11:16 中時 廖德修

在野的國民黨與時代力量立委要求官方環委不要成為投票部隊、藻礁殺手。（廖德修攝）

環保署明（3）日召開環評大會三度審查觀塘工業港環現差案，如果通過這項開發案，中油就可興建第三天然氣接收站，環團認為將破壞已存在逾7千年的藻礁生態。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政今（2）日呼籲，由於官派投票部隊具有表決優勢，呼籲民間學術環評委員退出環評大會，讓開會人數不足而流會，切勿淪為幫凶。

甫獲廣播金鐘獎的台大榮譽教授楊平世也表示，昨天在農委會有個協調會，與會的學者紛紛提出替代位置，如台北港、林口港或核四原址，不要把三接站蓋在觀塘港，因為只要一動工，大潭藻礁的生態將立刻被破壞而無法復原。事緩則圓，政府不應該成為破壞生態的殺手。

海洋大學榮譽講座教授、環保署前副署長邱文彥則說，大潭藻礁是台灣難得的地景與生態體系，如果政府強力推動中油的開發案，不排除訴諸國際輿論，請求國際學術團體聲援。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，中油的迴避替代修正案把兩座各16萬公秉的儲氣槽設在觀塘港區，按規定逾3萬公秉就要重辦環評，因此不應併在這次的環現差案矇混過關，應該退回專案小組重新走完環評程序，而非交付環評大會決議。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃直接點名官派環委，即環保署長李應元和副署長詹順貴，以及農委會副主委李退之、內政部次長林慈玲、衛福部次長薛瑞元、科技部次長鄒幼涵和國發會副主委曾旭正，並呼籲他們不要為了貫徹行政院長賴清德的意志，就同意中油的開發案，而留下破壞境與生態的惡名。

在野的國民黨立委陳學聖、吳志揚、陳宜民、呂玉玲與時代力量的徐永明，也紛紛發言支持保護藻礁，並要求重新做生態調查，等完整的報告出爐後再進行環評程序，而非仗著人數優勢試圖在環評大會強行闖關。

(中時 )