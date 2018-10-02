薪資倒退瘋創業？上班族有頭家夢創7年新高

2018年10月02日 12:01 工商 劉馥瑜

薪資倒退17年，上班族想創業意願更強烈！？yes123求職網昨（1）日發布最新調查指出，高達9成4上班族有創業夢，該比例創7年新高，主要原因是想賺更多錢及做自己有興趣的事。調查並顯示，熱門創業類型仍以進入門檻較低的服務業為主，如餐飲、烘焙、服飾等。

值得注意的是，上班族創業意願雖高，但真正落實的人並不多。yes123調查顯示，僅3成3的上班族曾有付諸行動，其中，更有半數已經收掉或轉手；至於目前仍在營業的創業者，也僅不到4成的人已回本，顯示創業成功並不容易。

台灣創業風氣盛行，yes123日前調查國內逾1,250位上班族，結果發現，93.9％的受訪上班族表示，自己曾有過創業夢想，該比例創下2012年以來的7年新高；期待每月平均獲利8.9萬元，與今年1～7月平均每月經常性薪資40,769元相比，高出一倍多。

上班族想創業的原因，也存在著世代差距。yes123調查顯示，未滿40歲的人想創業的三大動機，依序是「做自己有興趣的事」（60.2％）、「自己決定工作時間」（55.5%）及「台灣的薪資水準不合理」（42.2％），主要以興趣、彈性及薪資為考量；至於40歲以上的上班族則是「想賺更多錢」（54.4％）、「台灣的薪資水準不合理」（50.5％）及「怕找不到工作或被裁員」（38.7％），實際面因素更多。

此外，上班族最想創業的行業，據調查，仍以進入門檻相對低的產業為主，前五名依序是「茶飲／咖啡」（38％）、「麵包、甜點」（36.1％）、「其他餐飲」（34.8％）及「服裝配件」（26.9％）、「藝術設計與文化創意」（25.4％）。

yes123求職網發言人楊宗斌說，這些和民生消費相關的行業，雖進入門檻較低，但競爭者也多，容易陷入「紅海」、「低利化」的經營環境，須差異化才能脫穎而出。

上述調查來自yes123求職網，調查時間自2018年9月5～20日，以網路問卷進行抽樣調查，總計回收有效問卷1,256份，在95％信心水準下，誤差值為正負2.77％。

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