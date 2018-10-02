抽菸害毛孩罹癌風險暴增2至3倍 短鼻子狗最慘

2018年10月02日 11:19 中時 林周義

民眾一般了解一手菸、二手菸會對健康造成傷害，但抽煙後久久不散的味道──三手菸，傷害也不小，除造成人體皮膚發炎、中耳炎、咳嗽等，也會對毛小孩產生致命風險。國健署表示，附著在家具、牆壁、毛髮上的尼古丁，與空氣中的臭氧、亞硝酸進行化學反應，進而產生致癌物質。一旦寵物其吞入，罹患口腔癌、淋巴癌的風險將提高2-3倍以上。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長，陳培中表示，門診中常見抽煙的飼主與毛小孩都有慢性咳嗽的問題。若家中面積達15坪，且每日吸超過一包菸，就等於高濃度二、三手菸環境，一旦寵物狗暴露在這類環境中，發生異位性皮膚炎的風險是一般狗狗的4倍以上。而愛整潔的貓咪，在理毛時會將附著的致癌物吃進肚子，令口腔癌、淋巴癌的罹患率提高2-3倍。

陳培中表示，目前針對寵物的菸害研究以貓、狗居多，但其他毛小孩同樣也會受到影響，例如兔子、倉鼠、鳥等，狗方面又以短鼻子類影響最深。國健署菸害防治組組長羅素英表示，尼古丁對貓、狗的致死量介於20-100毫克，光是一支菸就含有9-30毫克的尼古丁，電子煙則是每1毫升含有3-24毫克尼古丁。即便是路邊的煙蒂，尼古丁含量也達5-7毫克。

創作者小龜表示，自己的父親是老菸槍，因長期抽煙導致心臟衰竭而過世。父親在世時，家中小狗常常氣喘、咳嗽，看一次病就得花上3000元。後來不抽煙的他帶著小狗搬到台北，小狗的狀況也改善了。

羅素英表示，尼古丁的中毒沒有解藥，暴露在三手菸環境中的人們，也會增加皮膚發炎、中耳炎、肺病、心臟病的風險，而兒童經常咬、舔手指，在不知不覺中也吃下致癌物。因此國健署呼籲民眾戒菸，為家庭打造無菸環境，欲戒菸者可撥打0800-636363獲取更多資訊。

(中時 )