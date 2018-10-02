國軍首家線上軍服賣場 上線嘍

2018年10月02日 11:18 中時 楊孟立

國軍服裝補給邁向新紀元，未來士官兵在「國軍服裝供售站」，可以透過服裝費配額自由選購所需服裝，甚至還可以透過APP進行網購，指定配送點，加速服裝供應流程，取代現行定期、定量之服裝撥補模式。

陸軍司令部遵國防部「服裝興革精進」政策指導，今天辦理龍岡服裝供應站開幕典禮。陸軍司令部指出，服裝供售站是參考「美軍營區販賣部Post Exchange， PX」架構，於指定地點委商設立實體店面（含網路商店），以「供貨不中斷」為原則，遂行服裝商源整合、籌補供售、物流配送及提領登記等作業；未來官兵可自行運用個人配發額度至服裝站自由選購所需品項，任官滿一年配發4134元、任官滿兩年配發6470元、任官滿三年以上每年配發9860元。

陸軍司令部表示，國軍「服裝供售站」執行方式區分「試行驗證」及「正式營運」階段。第一階段「試行驗證」自本年度10月1日起，由龍岡及湖口駐地部隊優先實施一年；第二階段「正式營運」將結合福利處福利站據點位置及三軍司令部實際需求，預計設置18處實體店面（營外11處、營內7處），預計110年全國營運。

另外，「服裝供售站」也首次導入3D量測技術，精準提供官兵最適服裝型號，使服裝穿著的效果更加筆挺美觀，提升國軍整體形象。同時藉由量測後資料庫建置，實施大數據分析，以有效降低庫存及作業負荷。

(中時 )