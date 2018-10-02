鑄造老董不繳56萬被管收 老婆不忍繳錢贖人

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瑞益鑄造股份有限公司積欠所得稅、空汙及勞案罰鍰共計279萬元，前負責人顏鄭益卻提領400餘萬元現金沒有用於繳納欠款，行政執行署士林分署將顏聲請管收，顏竟然說「就當是教育召集」，經執行官向顏的太太，現任負責人顏劉美纓曉以大義，繳納56萬元欠款，顏鄭益才被釋放。

瑞益鑄造是以經營鑄鋼鐵件鑄造及廢車船拆解業務為主，因積欠營利事業所得稅及違反空汙法、勞工安全衛生法等法鍰總計279萬元，被台北國稅局、新北市環保局及職業安全衛生署移送執行。

瑞益鑄造的欠款中有56萬元在今年10月及12月執行期間屆滿無法再執行，瑞益鑄造在移送執行時名下已無財產，前負責人顏鄭益及其妻的現任負責人顏劉美纓到士林分署卻表示，公司經營不善無力繳納，也沒有提出具體清償方案。

士林分署執行官卻發現，顏鄭益在收受稅單及處分書後，自2010年1月到2011年11月將公司變更登記為太太顏劉美纓，從公司銀行帳戶提領426萬元現金，卻沒有用於繳納欠款，並無法合理說明資金流向，隱匿及處分公司財產。

士林分署於是在8月28日祭出管收，不料，顏鄭益竟說「就當是教育召集」，完全不把管收當回事，被士林地院裁定管收。

顏鄭益被管收超過1個月，但是執行金額中的56萬元卻將屆滿執行，士林分署於是再請顏劉美纓到分署曉以大義，顏劉美纓還向執行管哭訴自己現在是負責人，願意自己「換」丈夫釋放。最後顏劉美纓不忍丈夫待在管收所，現金繳納56萬元欠款，餘額擔供擔保辦理分期繳納後，顏鄭益才於9月28日被釋放。

(中時 )

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