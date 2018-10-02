高雄》陳其邁競選影片遭變造「斷頭」高雄綠委齊聲譴責

2018年10月02日 11:25 中時 郭建伸

民進黨高雄市長參選人陳其邁的競選影片日前遭變造，陳其邁更被斷頭。（翻攝畫面）

民進黨高雄市長參選人陳其邁日前推出「相信高雄」廣告，找了一群「北漂」的高雄人力讚高雄的好，不過近來卻在影片頻道上驚見變造影片，影片中的青年不僅塑造成驚悚片，陳其邁更慘遭「斷頭」。高雄綠委今齊聚開記者會，痛批這是冒名變造影片，非常惡劣血腥，甚至還以政務委員唐鳳名義發送，強調這在民主環境絕對不能容忍，藍綠都必須嚴厲譴責。

綠委趙天麟指出，這則變造影片完全是犯罪行為，過去選舉活動也不曾出現這樣超過人類道德底線的做法，也不是民主政治可接受的範圍；目前民進黨陣營已向警方告發，呼籲檢警儘速偵辦。

趙天麟說，影片最初是以「晴雯」的名義在影片網站發送，標題直接打上「陳其邁高雄最新競選廣告」；後來可能嫌效果不夠好，周一還用唐鳳名義發送，甚至掛上唐鳳的照片，強調民進黨對此事絕不寬貸。

趙天麟說，對這件事情絕不寬貸，絕對不應該存在民主環境裡面。對於訴求暴力，毫無忍受空間，全民共同抵制這樣的行為，明天發生在藍綠任何一個候選人身上。

綠委劉世芳批評，製作影片的人企圖不良，簡直是台灣之恥，她看完變造影片後毛骨悚然，為何會把正向的選舉廣告改得如此惡劣，希望藍綠政黨都應該同聲譴責，因為言論自由並不包含這些來亂、毛骨悚然的影片。

綠委賴瑞隆指出，變造影片涉及違反《刑法》、《選舉罷免法》，呼籲檢警儘速把幕後不法人士逮補，並要求網路頻道下架影片。

(中時 )