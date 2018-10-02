淫狼性侵小模不成被逮 DNA追出10年前舊案

美貌性感小模冷靜與尾隨狼周旋，不僅自己未遭性侵，還助警方破獲一宗懸掛10年之久的性侵案。(圖／翻攝自網路)

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中時電子報
中國時報／

一名42歲施姓淫男，尾隨一名小模回到租屋處，趁小模準備洗澡時，竟用雨傘撬開門鎖直闖浴室企圖性侵，所幸小模冷靜的與男子周旋聊天：「我認識你嗎？我有得罪過你嗎？你到底要什麼？」最後因答應與對方成為朋友，才讓施男離開，不過，施男留下的DNA，被追出10年前性侵一名女子得逞的舊案，遭台北地檢署依加重強制性交罪起訴。

施男2008年元旦清晨5點30分左右，尾隨一名過完跨年要回家的年輕女子，當女子打開大門進去時，男子突然快步衝進門內，並在樓梯間以手摀住她的嘴巴，恐嚇「你敢叫我會打你」，並說：「我要跟妳做愛，不是要搶劫」，然後逼迫口交、性交、留下了精液在女子內褲後揚長而去，女子受害後雖報警，卻沒逮到這隻淫惡，轉眼間已過了10年。

今年3月22日，1名年輕貌美小模凌晨3點左右回到家中，當小模準備洗澡時，竟然被尾隨的施男用雨傘撬開門鎖直闖浴室，將小模壓制在地企圖性侵，所幸這名小模冷靜的與男子周旋「我認識你嗎？我有得罪過你嗎？你到底要什麼？」幾經周旋後，才讓施男鬆手離開。

施男離開後，小模趕緊報案，警方調閱監視器，鎖定是施男所為，警方將施男拘提到案時，依法採取其DNA檢體，經過比對發現他的檢體與10年前的性侵懸案淫狼檢體相同，因此再次將他移送法辦。

據了解，施男承認10年前曾與被害女子發生性關係，但辯稱是性交易而非性侵，指他見女子穿著火辣，以為女子從事援交才上前搭訕，女子便帶他回家並在樓梯間發生性關係，他當時沒戴保險套，事後有付給女方4500元。

但檢警傳喚被害女子的鄰居，證稱曾在10年前的元旦清晨，聽到有女子在樓梯間叫救命，檢方依法起訴。

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(中時電子報)

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